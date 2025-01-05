Bakan Hakan Fidan'dan net mesaj: PKK yok olacak şiddet imparatorluğu çökecek
Türkiye ve Ürdün'den üst düzey yetkililer 3+3 formatında Ankara'da bir araya geldi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni katıldı. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terör örgütü PKK'nın artık bitme noktasına geldiğini söylerken şiddet imparatorluğunun çökeceğini vurguladı. Öte yandan İslam ülkelerine mesaj veren Fidan, DEAŞ'ın İslam toplumlarının ortak sorunu olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Bakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi ağırladı. Dışişleri Bakanlığı'nda 3+3 formatında yapılan toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Hüsni de katıldı.
"PKK'NIN ORTADAN KALDIRILMASI AN MESELESİ"
Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni'nin katılımıyla düzenlenen 3+3 formatındaki toplantının ardından, Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu.
Fidan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, terörle mücadelede yıllardır amansız bir çaba içerisinde olduğunu ve zafer kazandığını vurgulayarak "Fakat sadece ülkemizde bu zaferi kazanmak yetmiyor. Maalesef başta DEAŞ olmak üzere birçok terör örgütü sınırlarımızın ötesinde varlığını devam ettiriyor." dedi.
"DEAŞ İSLAM TOPLUMLARININ ORTAK SORUNU"
"DEAŞ, Müslüman toplumlar için bir zehirdir. Dinimizi kullanarak sınırsız şiddet uygulayarak, vahşice insanların öldürülmesi, terör yoluna gidilmesi, toplumların ve devletlerin bu yolla ifsat edilmesi, istikrarsızlığın ve kaosun oluşturulması bizim sessiz kalacağımız bir durum değildir." ifadelerini kullanan Fidan, sınır içinde ve dışında "İslam toplumlarının ortak sorunu olan" DEAŞ'tan kurtulmak için büyük hassasiyetle mücadele ettiklerini dile getirdi.
Fidan, birçok ülkenin işbirliğini gerektiren bu konuda, özellikle Ürdün gibi ortak, dost ve kardeş ülkelerle bir araya gelerek başta istihbarat paylaşımı ve ortak operasyon gibi bütün metotları kullandıklarını aktararak, "Bölgemizde DEAŞ'ın tekrar yükselmemesi bizim için çok önemli." diye konuştu.
"PKK'NIN YOK OLMASI AN MESELESİ"
Terör örgütü PKK ile mücadelenin sürdüğüne işaret eden Fidan, "Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Çok şükür Türkiye'de büyük bir temizlik yapıldı. Irak'taki kardeşlerimiz Sincar'daki işgale göz yumuyorlar. Niye oluyor, onu bilmiyoruz. O herhalde bir müddet sonra kalkar ortadan." dedi.
Fidan, Suriye'deki şartların değiştiği, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin varlığının ortadan kaldırılmasının an meselesi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, terör örgütü PKK/YPG'ye gardiyan rolü biçtiğine ve terör örgütü "DEAŞ'la mücadele" kılıfında sunduklarına işaret etti, bunun gerçekle bağdaşmadığını söyledi.
Bakan Fidan, "Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek, PKK'yı güçlendirerek, ayakta tutarak Kürt kardeşlerimizi de sömürerek, tıpkı DEAŞ örneğinde olduğu gibi başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, ona da geçit yok. O konuda da çok hassasız, çok yakından takip ediyoruz. Her türlü oyunu görecek durumdayız. Sadece görecek durumda değil, aynı zamanda bozacak durumdayız." diye konuştu.
GAZZE VE SURİYE GÜNDEMİ
Bakan Fidan'ın görüşmede, Türkiye'nin, Ürdün'le savunma, terörizmle mücadele ve savunma sanayii alanlarındaki işbirliğini ele alırken, iki ülke arasında bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen yakın işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.
İsrail'in Gazze'deki işgalinin sona erdirilmesine yönelik, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması için atılabilecek ortak adımlara dair Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaştı. Fidan, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılması konusunda Türkiye ve Ürdün arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin artırılmasına yönelik imkanları ele alındı.
Fidan, Türkiye'nin, Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi rolüne ve bunun muhafazasına tam desteğini teyit etti.
Türkiye ve Ürdün'ün ortak komşusu Suriye'de düzenli ve kapsayıcı bir geçiş dönemi tesis edilmesine katkı sağlamak amacıyla atılabilecek somut adımları Ürdünlü mevkidaşıyla değerlendirdi. Fidan, Suriye'nin istikrarı ve bölgenin güvenliği için Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesinin önemine dikkati çekti.
Fidan, Türkiye'de ve Ürdün'de yaşayan Suriyelilerin ana vatanlarına onurlu ve gönüllü dönüşleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütleriyle mücadeledeki kararlılığını vurguladı.
ÜRDÜN İLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Türkiye'yi en son 15 Ekim 2024'te ziyaret etmişti.
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe şehrini ziyareti etmiş, Ürdünlü mevkidaşıyla bir araya gelmişti.
Fidan, Safedi'yle 23 Aralık 2024'te de telefonda görüşmüştü.
İKİLİ İLİŞKİLER
Türkiye'nin bölgedeki önemli ortakları arasında yer alan Ürdün'le yürüttüğü düzenli istişareler ve karşılıklı ziyaretler çok boyutlu ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlıyor.
Türkiye ve Ürdün, bölgedeki gelişmeler karşısında hem ikili hem de çok taraflı düzeylerde yakın işbirliği içinde hareket ediyor.
İki ülke arasında Kasım 2024 itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde kaydedilen ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor.