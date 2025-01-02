02 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem!

e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 16:35
ABONE OL
e-Devlet Kapısı’ndan 2024’te 4,2 milyar işlem!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'ndan geçen yıl 4,2 milyar işlem yapıldığını bildirdi.

Dijital Dönüşüm Ofisinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldıe-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldı

Paylaşımda, e-Devlet Kapısı'nın 2024'te milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştırdığına işaret edilerek, "e-Devlet Kapısı'nda 2024'te 568 yeni hizmet açıldı, 54 yeni kurum hizmet sunmaya başladı, kullanıcı sayısı 66 milyon 753 bin 526'ya ulaştı. Tam 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 işlem yapıldı. 2025'te de çalışmalarımızın odağına vatandaşlarımızı alarak 'Dijital Türkiye'ye öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesine bu yıl da devam edileceği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
e-Devlet Kapısı’ndan 2024’te 4,2 milyar işlem! e-Devlet Kapısı’ndan 2024’te 4,2 milyar işlem! e-Devlet Kapısı’ndan 2024’te 4,2 milyar işlem!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör