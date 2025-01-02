Başkan Erdoğan’a hakaret eden eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’a adli kontrol

Sabri Uzun (A Haber arşiv)



UZUN'UN EMNİYET İFADESİ

Bu arada, Uzun'un emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.



Emniyet teşkilatında 42 yıl çalıştığını belirten Uzun, kendisine ait olduğunu söylediği söz konusu paylaşımına ilişkin şu beyanda bulundu: "Yurt içi ve yurt dışında limanlardan konteynerlerle İsrail'e gönderilen yardım malzemelerini konu etmiştim. Bu yükleri gönderen şirketler yurt içinde ve yurt dışında şahıs şirketleridir. Dolayısıyla o şirket sahiplerinin kim olduklarını bilmediğim halde onları kastettim. Sayın Cumhurbaşkanının ithalat, ihracat iştigali yoktur. Bu cümleden hareketle Sayın cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir. Bana böyle bir soru yöneltildiğinde ben de şaşırdım anlamlandıramadım veya bağlantı kuramadım. Ben Cumhurbaşkanını kastetmediğim gibi paylaşımdaki ifadede cümlenin öznesi toplumdur, toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibarettir. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz olmuştur. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum."



SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.



Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtilmişti.

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