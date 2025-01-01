CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 34 bürokrata çift maaş (A HABER ARŞİV)

Seçimlerinden önce "Tabii ki çift maaş almayacağız. Böyle bir durum söz konusu olmaz" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bürokratlarını çift maaşa bağladığı ortaya çıktı.

34 üst düzey bürokratın 20'sinin daire başkanı olduğu ve ayrıca iki daire başkanı ile dört bürokratın ise ikiden fazla görevi olduğu ortaya çıktı.