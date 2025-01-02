FETÖ'de derin endişe: Almanya kalesi sarsıntıda!

FETÖ'CÜLERİN ALMANYA TUTKUSU

Almanya, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ için en güvenli ülkelerden biri konumunda yer alıyor.

FETÖ'nün 1990'ların başlarından itibaren Almanya'da önemli örgütsel yatırımları bulunuyor. Örgütün, elebaşı Fetullah Gülen'den sonra en önemli yöneticilerinden olan Avrupa kıtasındaki örgüt yapısının sözde sorumlusu Abdullah Aymaz da Almanya'da yaşıyor. Aymaz, örgüt ile ilgili tüm faaliyetlerini yine Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'dan yürütüyor.

FETÖ’cü Abdullah Aymaz

TERÖR AYAKLARINDA YOĞUNLUK ALMANYA'DA!

FETÖ'nün en önemli isimlerinden Aymaz gibi birçok FETÖ'cü de yine Almanya'da ikamet ediyor. Türkiye'den firar eden FETÖ mensuplarının yaklaşık dörtte biri de yaşamak için Almanya'yı seçiyor.

Almanya'nın FETÖ'cülere kucak açmasının altında işgücünün yanı sıra politik nedenler de bulunuyor. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin planlayıcılarından Adil Öksüz'ün de Türkiye'den kaçtığı ve son görüldüğü yerin Almanya olduğu biliniyor.