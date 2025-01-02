Adalet Bakanı Tunç’tan 2024 değerlendirmesi: Yargı sistemini daha da ileri taşıyacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığınca 2024'te yapılan hizmetleri anlatan paylaşımlar yaptı, değerlendirmelerde bulundu.

2024'teki faaliyetler kapsamında yargı paketlerinden birim çalışmalarına, fiziki altyapıdan insan kaynaklarına kadar yapılan faaliyetlere ilişkin istatistiklerin yer aldığı paylaşımlarını görsellerle detaylandıran Tunç, "Daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için reform irademizi planlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz." vurgusu yaptı.

Paylaşımlarında 8. ve 9. yargı paketleriyle hayata geçirilen düzenlemelere yer veren Tunç, "8. Yargı Paketi'yle yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunması amacıyla önemli düzenlemeler yaptık." ifadelerini kullandı.

"Adalet, demokratik bir toplumda her bireyin haklarının korunması için vazgeçilmezdir." diye konuşan Tunç, "9. Yargı Paketi'yle adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını güçlendiren, arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğini ve arabuluculuk sonucunda verilen kararın icrasını artıran, makul sürede yargılanma hakkını tahkim eden, savunma hakkının temsilcisi olan avukatların haklarını güçlendiren, e-Satışlarda vatandaşımızın mülkiyet hakkını koruyan ve oluşabilecek istismarları önleyen önemli düzenlemeleri hayata geçirdik." bilgisini paylaştı.