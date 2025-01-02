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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 12:36
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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 455 gram esrar, 77 gram kokain ve 18 kök kenevir ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Çeşme ve Seferihisar Narkotik Suçlarla Mücadele büro amirlikleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda 455 gram esrar, 77 gram kokain ve 18 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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