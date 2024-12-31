Yüz binler İsrail’in katliamını haykırmak için Galata’da buluşacak! İşte ulaşım ve giriş planları

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde eylem düzenlenecek. Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıların yapılacağı eylemde toplanma alanları, ulaşım ve girişlerin nasıl yapılacağı konusunda detayları program açıklandı.

Terör devleti uzun yıllardır Filistin'de özellikle Gazze'de zulmünü sürdürürken soykırımın boyutu Ekim 2023'te daha da kanlı bir boyuta taşındı. Yaşlı, kadın ve çocuk demeden sivilleri hedef alan eli kanlı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda bugüne kadar 44 bin 930 sivil hayatını yitirdi, yaralı sayısı ise 106 bini aştı.