Yüz binler İsrail'in katliamını haykırmak için Galata'da buluşacak! İşte ulaşım ve giriş planları
İnsanlık İttifakı üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek 'Büyük Buluşma'da, Gazze'deki soykırıma karşı tüm insanlığı harekete geçirmek için Filistin'e destek eylemi gerçekleştirecek. Yüz binlerin akın edeceği bu büyük buluşmada ise vatandaşlar alana nasıl giriş yapılacağını, toplanma alanlarını ve Galata Köprüsü'ne ulaşımın nasıl olacağını merak ediyor. İşte detaylar...
Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde eylem düzenlenecek. Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıların yapılacağı eylemde toplanma alanları, ulaşım ve girişlerin nasıl yapılacağı konusunda detayları program açıklandı.
Terör devleti uzun yıllardır Filistin'de özellikle Gazze'de zulmünü sürdürürken soykırımın boyutu Ekim 2023'te daha da kanlı bir boyuta taşındı. Yaşlı, kadın ve çocuk demeden sivilleri hedef alan eli kanlı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda bugüne kadar 44 bin 930 sivil hayatını yitirdi, yaralı sayısı ise 106 bini aştı.
İşgal devletinin saldırıları sürerken Türkiye her zaman olduğu gibi mazlumun yanında durdu ve Filistin'e desteğini sürekli dile getirerek dünyaya mazlumların yanında olmaları için çağrı yaptı.
TERÖR DEVLETİNİN SOYKIRIMI HAYKIRILACAK
Geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze eylemi gibi 2025 yılının ilk gününde de İsrail'in Gazze'deki "soykırımına dur" demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek. 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde, İsrail'in devam eden katliam ve soykırımı yürüyüşle protesto edilecek.
Milli İrade Platformu'nun organize ettiği bu eylem Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınması ardından Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşün başlaması planlanıyor.
İŞTE ALANA GİRİŞ VE ULAŞIM DETAYLARI
Öte yandan yüz binlerin akın edeceği yürüyüş eyleminde vatandaşlar ulaşımın, toplanma alanlarını ve girişlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Toplanma alanları olarak belirlenen (aşağıdaki) camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüş yapılacak.
Yenikapı otopark alanı servis ve özel araçlarla gelen misafirler için kullanım açık olup etkinlik alanına ulaşım sağlanacak. Hareket kısıtlılığı yaşayan misafirlerin ulaşımı için özellikle K3 kapısı kullanılacak.
Yeni Kapı otopark alanı servis ve özel araçlar ile gelen vatandaşlar için kullanıma açık olup ring seferler ile etkinlik alanına ulaşım sağlanılacak.
Toplanma Alanları: Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Fatih Camii, Eminönü Yeni Camii, Süleymaniye Camii
Yaya Giriş Kapıları: K1 Nolu Kapı: Galata Köprüsü Eminönü tarafı, K2 Nolu Kapı: Galata Köprüsü Eminönü tarafı, K3 Nolu Kapı: Galata Köprüsü Karaköy tarafı. (Eminönü yönünden gelen misafirler K1 ve K2 Nolu kapıları, Karaköy yönünden gelen misafirler ise K3 Nolu kapıyı kullanabilecek.)
Ulaşım: Marmaray Sirkeci İstasyonu (K1 giriş kapısı için yürüme mesafesi 5 dakika), M2 Metro Hattı Haliç İstasyonu (K2 giriş kapısı için yürüme mesafesi 7 dakika), T1 Beyazıt İstasyonu (Toplanma alanları için yürüme mesafesi 5 dakika), T5 Küçükpazar İstasyonu (K2 giriş kapısı için yürüme mesafesi 5 dakika)
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