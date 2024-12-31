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Bakan Kurum'dan depremzedelere yeni yıl mesajı! "Kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 20:31 Güncelleme: 31.12.2024 20:31
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Bakan Kurum’dan depremzedelere yeni yıl mesajı! Kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız.' ifadesini kullandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarına ilişkin mesaj verdi.

Bakan Kurum’dan depremzedelere yeni yıl mesajı! Kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimiz devletini ata bildi, baba bildi. Biz de milletimizin hizmetkarı olduk. Yuvası devletine emanet olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük, ekmek teknelerini bereketlendirdik. Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız.

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Bakan Kurum’dan depremzedelere yeni yıl mesajı! Kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız Bakan Kurum’dan depremzedelere yeni yıl mesajı! Kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız Bakan Kurum’dan depremzedelere yeni yıl mesajı! Kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız
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