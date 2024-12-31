Ticaret Bakanı Bolat'tan "2024" mesajı: Dengeleme ve istikrar yılı oldu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasımda yıllıklandırılmış dış ticaret açığının, tepe noktası olan Mayıs 2023'e göre 42,8 milyar dolar gerilediğini bildirdi. Öte yandan Bakan Bolat, 'Dış ticaret açığında sağladığımız düşüşle bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkıda bulunuyoruz, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli bir yapıya dönüşmesini sağlıyoruz' dedi.
Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Bu yılın, dış ticaret ve cari işlemlerde açıkların azaltıldığı bir "dengeleme" ve "istikrar" yılı olduğunu belirten Bolat, "Kasım ayında dış ticaret verilerinde devam eden olumlu gelişmeler, ekonomi programımızın etkilerini net şekilde göstermeye devam etmektedir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, tepe noktası olan Mayıs 2023'e göre kasım itibariyle tam 42,8 milyar dolar geriledi. Dış ticaret açığında sağladığımız düşüşle bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkıda bulunuyoruz, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli bir yapıya dönüşmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"TİCARET POLİTİKASI ARAÇLARINI ETKİN ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Bolat, ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi için destek programlarını ve ticari diplomasi girişimlerini kararlılıkla sürdürdüklerini aktararak, "Aynı zamanda, yerli üreticilerimizi ve sanayimizi haksız rekabete yol açan dampingli, sübvansiyonlu veya hızla artan ithalata karşı korumak amacıyla ticaret politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İhracatın kasımda yüzde 3,1 azalışla 22,3 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, bu azalışta, enerji ve altın ihracatındaki düşüş, avro ve dolar paritesindeki gerileme ve "Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) 5'inci Faz"a geçiş sürecinin etkili olduğunu bildirdi.
Bolat, kasımda altın ve enerji hariç ihracatın ise 2023'ün aynı ayına göre yüzde 0,1 yükselişle 20,8 milyar dolar ve bu yılın 11 ayında ihracatın yüzde 2,5 artarak 238,5 milyar dolar olduğuna işaret etti.
Kasım 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 5,9 milyar dolar yükselişle 261,4 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:
"Kasım 2024'te ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 29,7 milyar dolar, yılın 11 ayında yüzde 6,3 düşerek 311,8 milyar dolar oldu. Anılan dönemde yıllıklandırılmış ithalatımız geçen yılın aynı ayına göre 24,7 milyar dolar azalarak 340,9 milyar dolara geriledi. Böylelikle yılın 11 ayında dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalışla 73,3 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,6 puan artışla yüzde 76,5'e yükseldi."
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