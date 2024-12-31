Gazze'de insani yardımlara abluka! BM'den uluslararası çağrı
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki sağlık hizmetleri ve insani yardım gibi temel hizmetlerin ‘sistematik olarak yok edildiğini’ ve yardımların bölgeye girişinin engellendiğini açıkladı. BM, tüm taraflara insani ilkelere saygı göstermesi ve sivillerin korunması ile yardım teslimatlarının güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kuzey Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'nin artık hizmet veremediğini doğruladı.
Açıklamada, tahliye edilen 10 hastanın Endonezya Hastanesi'ne transfer edildiği ancak bu hastanenin de su, elektrik ve hijyen koşullarının yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.
BM: İSRAİL GÜÇLERİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ ENGELLİYOR
Açıklamada, Gazze'deki kriz bölgelerine yardım ulaştırılmasının İsrail güçleri tarafından engellendiği ifade edildi. BM Sözcüsü Florencia Soto Nino-Martinez, Ekim ayından bu yana Kuzey Gazze'ye yapılması planlanan 150'den fazla yardım girişiminin reddedildiğini açıkladı. 27-29 Aralık tarihleri arasında planlanan dört yardım misyonundan üçü engellenirken, sadece bir misyon temel tıbbi malzeme, yiyecek ve su sağlayabildi. OCHA, insani yardım çalışanlarının güvenli ve engelsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerektiğini vurguladı.
ACİL ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI
BM, tüm taraflara insani ilkelere saygı göstermesi ve sivillerin korunması ile yardım teslimatlarının güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.
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