Gazze’de insani yardımlara abluka! BM’den uluslararası çağrı

BM: Gazze'ye insani yardımların ulaşması engelleniyor

BM: İSRAİL GÜÇLERİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ ENGELLİYOR

Açıklamada, Gazze'deki kriz bölgelerine yardım ulaştırılmasının İsrail güçleri tarafından engellendiği ifade edildi. BM Sözcüsü Florencia Soto Nino-Martinez, Ekim ayından bu yana Kuzey Gazze'ye yapılması planlanan 150'den fazla yardım girişiminin reddedildiğini açıkladı. 27-29 Aralık tarihleri arasında planlanan dört yardım misyonundan üçü engellenirken, sadece bir misyon temel tıbbi malzeme, yiyecek ve su sağlayabildi. OCHA, insani yardım çalışanlarının güvenli ve engelsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerektiğini vurguladı.

ACİL ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI

BM, tüm taraflara insani ilkelere saygı göstermesi ve sivillerin korunması ile yardım teslimatlarının güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.