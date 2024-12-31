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Bakan Fidan'dan önemli temas! Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 17:40 Güncelleme: 31.12.2024 17:40
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Bakan Fidan’dan önemli temas! Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve uluslararası konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.

Bakanlar, ikili ve uluslararası konuları ele aldı.

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Bakan Fidan’dan önemli temas! Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü Bakan Fidan’dan önemli temas! Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü Bakan Fidan’dan önemli temas! Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
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