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Bakan Fidan'dan yeni yıl mesajı! "Mücadelemizi sürdüreceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 21:15
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Bakan Fidan’dan yeni yıl mesajı! Mücadelemizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yıl mesajını yayımladı. Fidan açıklamasında, 'Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edecek; milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, sosyal medyadan yeni yıl mesajı paylaştı.

Bakan Fidan'dan yeni yıl mesajı! (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Bakan Fidan'dan yeni yıl mesajı! (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Fidan yayımladığı mesajında,"Tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikamız, bölgemiz için istikrar üretmeye devam etmektedir. " ifadeleri kullandı.

Fidan'ın açıklamaları şöyle: "Türkiye olarak bölgemiz ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çabaladığımız; bu çabaların olumlu sonuçlarını küresel düzeyde gözlemlediğimiz bir yılı geride bıraktık.

Tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikamız, bölgemiz için istikrar üretmeye devam etmektedir.

2025 yılında da dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı iş birlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edecek; milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnsanlığın binlerce yıldır evrilerek devam eden hakikat yolculuğunun, 2025'te de hedefine biraz daha yakınlaşması dileğiyle…"

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Bakan Fidan’dan yeni yıl mesajı! Mücadelemizi sürdüreceğiz Bakan Fidan’dan yeni yıl mesajı! Mücadelemizi sürdüreceğiz Bakan Fidan’dan yeni yıl mesajı! Mücadelemizi sürdüreceğiz

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