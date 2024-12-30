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Terörist avı sürüyor! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 11 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 11:25 Güncelleme: 30.12.2024 11:35
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Terörist avı sürüyor! Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 11 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Terörü kaynağında yok etme mesajı verilirken süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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Terörist avı sürüyor! Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 11 terörist öldürüldü Terörist avı sürüyor! Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 11 terörist öldürüldü Terörist avı sürüyor! Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 11 terörist öldürüldü
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