Hürkuş gökyüzüyle buluştu! Türkiye’nin yeni nesil eğitim uçağı...

Yeni Nesil Eğitim Uçağı Hürkuş alanında fark yaratıyor (X ekran görüntüsü)

TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN MÜHENDİS ZAHİDE GÜÇLÜ EKİCİ UNUTULMADI

23 Ekim tarihinde TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından millî platformların üretimine hız veren TUSAŞ çalışanları, terör saldırısının ardından "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" mottosuyla çalışmalarına devam ediyor. Slogana dönüşen bu sözler eşliğinde gökyüzü ile buluşmasını gerçekleştiren uçakta da terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin kızı tarafından yapılan resme yer verildi. "İyi ki varsın TUSAŞ" yazılı resimde HÜRKUŞ'un çizimi yer aldı.

SINIFININ EN PERFORMANSLI UÇAĞI

Kısa zaman içinde Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek Yeni HÜRKUŞ uçağında yapısal ağırlık azaltılmış, son teknoloji kullanılarak kendi sınıfının en akrobatik ve en yüksek performanslı uçaklarından biri haline getirildi. Ayrıca aerodinamik iyileştirmeler sayesinde pilot adaylarının uçuşları için Türk Hava Kuvvetleri'ne bir çözüm sunmaktadır.

Savunma sanayinin yerlilik oranını artırma hedefi doğrultusunda; Kanopi, Soğutma Sistemi, Hidrolik Pompa, Telsiz ve IFF gibi birçok ekipman yerli ve millî hale getirildi. Bu başarı aynı zamanda yerli alt yüklenicilerin projeye dahil edilmesi ve savunma ekosisteminin güçlendirilmesine imkan sağladı.