Hürkuş gökyüzüyle buluştu! Türkiye'nin yeni nesil eğitim uçağı...
TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmek üzere ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 20 dakika süren uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaşıldı. HÜRKUŞ, yerli üretim ekipmanlarla donatılırken aerodinamik iyileştirmelerle yüksek performansa ulaştı. İlk 15 uçak 2025’te, geri kalan 40 uçak ise 2027’de teslim edilecek.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek HÜRKUŞ'un ilk uçuşu gerçekleştirildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarafından millî imkanlarla geliştirilen ve Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek ilk HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
20 DAKİKALIK UÇUŞTA 6 BİN 500 FEET İRTİFAYA VE 140 KNOT HIZA ULAŞILDI
Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma sanayinin kabiliyetlerini daha da ileriye taşımak amacıyla tasarlanan yeni HÜRKUŞ'a yönelik çalışmalar 3 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştı. Proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederek yer test faaliyetleri gerçekleştirildi. Tüm testlerin başarıyla tamamlanmasının akabinde, HÜRKUŞ Akıncı üssünden kalkarak gökyüzü ile buluştu. 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaşıldı.
Gerçekleşen uçuşa yönelik Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün HÜRKUŞ'un ilk uçuşunu izlemenin tarif edilemez bir gurur ve anlam dolu bir an olduğunu söyledi. Görgün, "Başta TUSAŞ ve başkanlığımız olmak üzere projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN MÜHENDİS ZAHİDE GÜÇLÜ EKİCİ UNUTULMADI
23 Ekim tarihinde TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından millî platformların üretimine hız veren TUSAŞ çalışanları, terör saldırısının ardından "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" mottosuyla çalışmalarına devam ediyor. Slogana dönüşen bu sözler eşliğinde gökyüzü ile buluşmasını gerçekleştiren uçakta da terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin kızı tarafından yapılan resme yer verildi. "İyi ki varsın TUSAŞ" yazılı resimde HÜRKUŞ'un çizimi yer aldı.
SINIFININ EN PERFORMANSLI UÇAĞI
Kısa zaman içinde Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek Yeni HÜRKUŞ uçağında yapısal ağırlık azaltılmış, son teknoloji kullanılarak kendi sınıfının en akrobatik ve en yüksek performanslı uçaklarından biri haline getirildi. Ayrıca aerodinamik iyileştirmeler sayesinde pilot adaylarının uçuşları için Türk Hava Kuvvetleri'ne bir çözüm sunmaktadır.
Savunma sanayinin yerlilik oranını artırma hedefi doğrultusunda; Kanopi, Soğutma Sistemi, Hidrolik Pompa, Telsiz ve IFF gibi birçok ekipman yerli ve millî hale getirildi. Bu başarı aynı zamanda yerli alt yüklenicilerin projeye dahil edilmesi ve savunma ekosisteminin güçlendirilmesine imkan sağladı.
15 ADET HÜRKUŞ 2025 YILINDA TESLİM EDİLECEK
Uçuş testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 55 uçaklık sözleşmesinin ilk 15 uçağı 2025 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Kalan 40 uçağın teslimatı ise 2027 yılına kadar tamamlanacak.
Projenin Türk Hava Kuvvetleri'ne stratejik bir katkı sunması bekleniyor.
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