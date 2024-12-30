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İzmir'de otomobil üst geçide çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 16:08
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İzmir’de otomobil üst geçide çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpan bir otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, İzmir - Çanakkale kara yolunda öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bergama yönüne seyreden Nurcan Yeniyurt idaresindeki 35 NJN 52 plaka Fiat marka otomobil, Aliağa ilçesine geldiğinde Şehit Kemal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyeri aşıp yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Nurcan Yeniyurt'un (71) öldüğü belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. (50) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İzmir’de otomobil üst geçide çarptı: 1 ölü 1 yaralı İzmir’de otomobil üst geçide çarptı: 1 ölü 1 yaralı İzmir’de otomobil üst geçide çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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