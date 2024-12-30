Başkent’te yılbaşı: Ankaray ve metro saat 02.30’a kadar açık!

EGO (AA)

EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar 29 güzergah boyunca 109 gece servisi ile çalışacak. Ayrıca yolcu yoğunluğuna göre ek otobüs ve tren servisleri sağlanacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi, 350 personel ve 120 araçla görev yapacak. Vatandaşlar, şikayet ve taleplerini "0312 616 10 00" numarası üzerinden iletebilecek. Ayrıca, ASKİ, resmi tatil olan 1 Ocak Çarşamba günü, 08.00-16.30 saatleri arasında kartlı su satışı ve fatura ödeme hizmeti sunacak.

ABB zabıta ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmeleri ve eğlence mekanlarında denetim yapacak.