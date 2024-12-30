Avrupa’da sanayi zirvesi: Türkiye son 22 yılda üretimini en fazla artıran ülke

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (AA)

Organize Sanayi Bölgelerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda sanayide büyük kazanımlar elde ettik. Otomotiv üretimimiz yıllık 357 binden 1 milyon 468 bine yükseldi. Türkiye Avrupa'nın en büyük üreticileri arasında yerini aldı. Beyaz eşya üretimimiz 6 milyon 700 binden 32 milyon 400 bine, ihracatımız 672 milyon dolardan 5.5 milyar dolara yükseldi. Bugün Avrupa'nın en büyük dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisiyiz. Çelik üretiminde Avrupa'da ilk ikideyiz. Demir-çelik ihracatımız 3,5 milyar dolardan 27 milyar dolara çıktı. Kimya sektörümüzde ihracat rakamları 2,7 milyar dolardan 30 milyar doların üzerine yükseldi. Türkiye, OECD ülkeleri arasında son 22 yılda sanayi üretimini en fazla artıran ülke. Etkin Ar-Ge teşvik sistemiyle de ülkemizde sıfırdan adeta bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ederek yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'nin temellerini attık. Sayıları 105'i bulan teknoparklarımızda bugün 11 binden fazla firmamız teknoloji geliştirme çalışmaları sürdürüyor. Özel sektörümüz bünyesinde bin 600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışan mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz yüksek katma değerli üretimin önünü açan çalışmalar yürütüyor" dedi.

"700 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE FİNANSMAN SUNUYORUZ"

Bakan Kacır, "İkiz dönüşüm olarak adlandırdığımız Yeşil ve Dijital dönüşümle firmalarımızın yatırımlarını uzun dönemli yol haritalarıyla destekliyoruz. Dünya Bankası işbirliğinde yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ve 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve yeşil teknoloji girişimlerinin hizmetine sunuyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu tasarladık. Yeşil dönüşüm yatırımları için 2030'a kadar 5 milyar Euro finansman sağlamak üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla mutabakata vardık. İşgücümüzün dönüşümünü gerçekleştirmek adına model fabrikalarımızla sanayicimizi ve emekçilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

"MODEL FABRİKALARIMIZIN SAYISINI 10'A YÜKSELTTİK"

Sanayi ve teknoloji alanındaki hedeflerden de bahseden Bakan Kacır, "İlkini 2018'de Ankara'da faaliyete aldığımız yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezlerimizin, yani model fabrikalarımızın sayısını10'a yükselttik. Proje uygulama çalışmalarımız ve verdiğimiz eğitimlerle firmalarımızı sanayimizin dijitalleşme yolculuğuna hazırlıyoruz. Kurulum çalışmaları devam eden 5 model fabrikayla bu örnek tesislerin sayısını 15'e çıkaracağız ve sanayimizin dijital çağa adaptasyonunu güçlü şekilde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Firmalarımız ve kamu kuruluşlarımızın dijital dönüşümüne yönelik sunduğumuz destekleri daha güçlü kılmak amacıyla 'Dijital Avrupa Programı'na katıldık. Sanayi, KOBİ'ler ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünde kritik rol üstlenmek üzere Türkiye'den 5 konsorsiyum; 'Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri' ağına dahil oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğinde, 300 milyon Euro finansman desteğini KOBİ'lerimizin gerçekleştireceği dijital dönüşüm projelerine sunuyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü artıracak, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi sürdürülebilir ve sürekli kılacak destek enstrümanlarımızı sanayicimizin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun olarak sürekli güncelliyor, günden güne yeni destek mekanizmalarını devreye alıyoruz" diye konuştu.

"AR-GE'DEN SERİ ÜRETİME DESTEK MEKANİZMASI SUNUYORUZ"

Bakan Kacır, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programımızla yüksek teknoloji yatırımları için Ar-Ge'den seri üretime destek mekanizması uyguluyoruz. Makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ve dijital dönüşüm alanlarında 168 projeyle 98 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Bu projeler tamamlandığında, Türkiye'nin dış ticaret açığına 7 milyar doların üzerinde bir azaltıcı etki oluşturacak. Bu yıl çıktığımız Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı da yine siz sanayicilerimizden büyük ilgi gördü. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programımızla; dış ticaret açığımızın yüzde 85'ini oluşturan 284 ürüne yönelik yatırımlara uygun koşullarda finansman sağlıyoruz. Merkez Bankamızın 300 milyar liralık kaynak tahsis ettiği bu programla; bu yıl yatırım büyüklüğü 238 milyar lirayı aşan 28 projenin işlemlerini bakanlık düzeyinde tamamladık" dedi.