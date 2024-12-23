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CHP'li Çeşme Belediyesi 9 parseli satışa çıkardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 07:58
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CHP’li Çeşme Belediyesi 9 parseli satışa çıkardı

CHP'li bazı belediyeler borçlarını kapatabilmek için belediyeye ait arazileri satışa çıkarmaya devam ediyor. Bunun son örneği Lal Denizli yönetimindeki Çeşme Belediyesi oldu. Denizli'nin talimatıyla belediyeye ait 9 taşınmaz satışa çıkarıldı.

İzmir'in ilçe belediyelerinin borçları artmaya devam ederken; esnafa, belediyeye iş yapan müteahhitlere, kamu kurum ve kuruluşlarına borçlarını ödemekte zorlanan belediyeler son zamanlarda işçi maaşlarını ödemede de problem yaşıyor. Borç batağından çıkmaya çalışan bazı belediyeler ise kurtuluşu belediyeye ait gayrimenkulleri satmakta buldu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli (A Haber arşiv)Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli (A Haber arşiv)

ÇEŞME BELEDİYESİ'NDEN 38 MİLYONLUK SATIŞ
Sabah'ın haberine göre bunun son örneği ise Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli tarafından yönetilen Çeşme Belediyesi'nden geldi. CHP'li Lal Denizli'nin talimatıyla Alaçatı Mahallesi Dikencik Mevkii'nde 4250 adadaki, 9 parsel satışa çıkarıldığı duyuruldu. Satış ihalesinin 9 Ocak 2025'te yapılacağı belirtilen taşınmazlardan belediyenin kasasına 38 milyon 14 bin lira gelir aktarılacak.

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