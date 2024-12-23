CHP’li Çeşme Belediyesi 9 parseli satışa çıkardı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli (A Haber arşiv)



ÇEŞME BELEDİYESİ'NDEN 38 MİLYONLUK SATIŞ

Sabah'ın haberine göre bunun son örneği ise Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli tarafından yönetilen Çeşme Belediyesi'nden geldi. CHP'li Lal Denizli'nin talimatıyla Alaçatı Mahallesi Dikencik Mevkii'nde 4250 adadaki, 9 parsel satışa çıkarıldığı duyuruldu. Satış ihalesinin 9 Ocak 2025'te yapılacağı belirtilen taşınmazlardan belediyenin kasasına 38 milyon 14 bin lira gelir aktarılacak.