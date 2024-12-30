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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 45 kişi yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 20:53
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Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 45 kişi yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 45 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Bozcaada İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-16 Bot Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında icra edilen çalışmalar sonucu 45 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Bozcaada Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması hususunda yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 45 kişi yakalandı Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 45 kişi yakalandı Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 45 kişi yakalandı

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