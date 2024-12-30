Bakan Yerlikaya "Suriye'ye dönüş" rakamını açıkladı: 21 günde 35 bin 114 kişi gitti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

YILBAŞI GECESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak. Yılbaşı için güvenlik önlemleri 3 gün boyunca sürecek.

SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ

Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. 8 Aralık'tan sonra gönül, güvenli, onur ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar. 21 günde 35 bin 114 Suriyeleri vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakında dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672.

"ŞAM'DA BİR GÖÇMEN OFİSİ AÇILACAK"

Şu anda dönüşler yoğunlukla Halep'e oluyor. Türkiye'de doğanlara vatandaşlık verilmedi. Şam'da bir göçmen ofisi açılacak.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE



Düzensiz göçle mücadele çok enerjimizi alan bir faaliyet.İnsan kaçakçılığına karşı büyük başarılar elde ettik. 7 bin 626 kişiyi tutukladık. 8 bin 431 araca el koyduk.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONU



Terörü kaynağında bitireceğiz. İçeride terör bitme noktasına geldi. İçeride son 1,5 yılda bin 425 teröristi etkisiz hale getirdik.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Organize suç örgütleriyle mücadele çok sabır gerektirir. 6 bin 438 kişi tutuklandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şehirlerimizde bir tane eşkiya istemiyorum" talimatı bizim yol göstericimiz. Biz devletin iradesinden daha büyük bir güç tanımıyoruz.