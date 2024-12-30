Ağrı'da terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Ağrı'da polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.