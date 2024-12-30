Ağrı’da terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.