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Ağrı'da terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 20:35
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Ağrı’da terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Ağrı'da polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ağrı’da terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı Ağrı’da terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı Ağrı’da terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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