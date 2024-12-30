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Yasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 16:24 Güncelleme: 30.12.2024 16:33
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Yasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Yasa dışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan ve adresinde bulunamayan Batuhan Karadeniz'in yurt dışında olduğu öğrenilirken, eski futbolcu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Batuhan KaradenizBatuhan Karadeniz

BATUHAN KARADENİZ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Gerçekleştirilen soruşturmada adı geçen ve şüpheliler arasında yer alan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz ise kayıtlı adresinde bulunamamıştı.

Gürcistan'da olduğu belirlenen Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Batuhan KaradenizBatuhan Karadeniz

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

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Yasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı Yasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı Yasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

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