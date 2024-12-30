Yasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yasa dışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan ve adresinde bulunamayan Batuhan Karadeniz'in yurt dışında olduğu öğrenilirken, eski futbolcu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 16 kişi gözaltına alınmıştı.
BATUHAN KARADENİZ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Gerçekleştirilen soruşturmada adı geçen ve şüpheliler arasında yer alan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz ise kayıtlı adresinde bulunamamıştı.
Gürcistan'da olduğu belirlenen Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.
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