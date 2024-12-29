Yeni GAP eylem planı: 570 bin kişiye istihdam sağlayacak!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni 'GAP Eylem Planı' kapsamında 198 projeye, 2024-2028 döneminde, 496 milyar lira kaynak aktaracaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, GAP Bölgesi'nde 2003-2024 döneminde yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını belirterek, 'Yeni dönem GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ivmelendirerek ve yeni yatırımları kazandırarak daha gelişmiş bölge inşası için yeni bir ufuk olarak görüyoruz.' ifadesini kullandı.
"GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.
Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolculuğuna tüm bölgeleri dahil ettiklerini bildiren Kacır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de kalkınma yolculuğundan hak ettiği payı aldığına dikkati çekti.
Kacır, bölgede verimli ve planlı üretimin gerçekleşmesi adına sanayinin çarklarının hızla dönmesini sağladıklarını ifade ederek, "Bölgemizde yer alan 9 ilde 20 yeni organize sanayi bölgesi kurarak, 360 binden fazla ek istihdamın önünü açtık. Yatırım teşvik sistemimizle, 1,1 trilyon lira yatırım tutarına sahip ve 710 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 15 bin 400 yatırımın önünü açtık. Sadece bu yıl tamamlanan yatırımlarla Diyarbakır'da 10 bin 242, Şanlıurfa'da 9 bin 922, Mardin'de 10 bin 228, Batman'da 9 bin 929 istihdam oluşturduk." dedi.
"Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamındaki Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 43 projeye 3,2 milyar lira destek sağladıklarına işaret eden Kacır, program kapsamında kurulan Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi ile Şanlıurfa'yı ayakkabı sektöründe üretim merkezi haline getirdiklerini bildirdi. Kacır, söz konusu ilde, 2013'te, ayakkabı sektöründe çalışan sayısı 11 iken bugün 4 bin 400'ün üzerine ulaştırdıklarına dikkati çekti.
Diyarbakır'da tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını da desteklediklerine dikkati çeken Kacır, bölgeye yönelik diğer desteklere dair de bilgi verdi.
Kacır, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı"nda Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak'a 1,1 milyar liralık destekle özel sektörün kullanımına hazır 80 fabrika binası inşa ettiklerini bildirerek, burada 3 bin 700'den fazla genç ve kadının istihdamını sağladıklarına işaret etti.
"GAP BÖLGESİ'NDE SON 11 YILDA 6,6 MİLYAR LİRA KAYNAK"
Bölgede AR-GE ve inovasyon altyapısını güçlendirerek yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi için 6 teknopark, 19 AR-GE merkezi ve bir tasarım merkezi kurduklarına işaret eden Kacır, "Verdiğimiz destekler, etkin teşvik mekanizmalarımız ve hayata geçirdiğimiz yeni yatırımlarla kadim coğrafyamız, geleceğe umutla bakan bir üretim ve inovasyon merkezi olarak yeniden şekilleniyor." diye konuştu.
Kacır, bölgede pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini bildirerek, "Bölge Kalkınma İdare'miz son 11 yılda GAP Bölgesi'nde sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen 1038 projeye 6,6 milyar lira tutarında kaynak sağladı." ifadesini kullandı.
Bakan Kacır, Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyelinin en yüksek olduğu coğrafyalardan biri olan bölgenin tarımsal üretimi ve verimliliğini yükseltmeyi geleceğin inşası için kilit taşı olarak gördüklerini söyledi.
Bu doğrultuda, bölgede tarımsal üretim potansiyelini artırmak üzere devreye aldıkları "Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı" ile 318 bin dekar alanı sulamaya açtıklarını ifade eden Kacır, "Önümüzdeki yıl itibarıyla da 49 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak, 52 bin 500 dekar alanı daha sulamaya açacağız." diye konuştu.
Bölgeyi kalkındıracak çok boyutlu müdahale araçları içeren "Entegre Kırsal Kalkınma Programı"nın ilk fazını tamamladıklarını anlatan Kacır, gelişmeleri dikkate alarak "Yeni Nesil Entegre Kırsal Kalkınma Programı"nı başlattıklarını söyledi.
"BÖLGEMİZDEKİ 9 ŞEHRİN EKONOMİLERİNİ GÜÇLENDİRECEK YATIRIMLARI SÜRATLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Kacır, GAP Bölgesi'ni ülkenin gıda ambarı haline getirdiklerini ifade ederek, çiftçilerin, tarlada ilave donanıma ihtiyaç duymadan doğru hasat tarihini, kullanmaları gereken gübre miktarlarını belirleyebilmelerine imkan tanıyan yerli ve milli yazılım "GAP Hassas"ı hayata geçirdiklerini dile getirdi.
"Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi" ile şehirlerin potansiyelini harekete geçirecek projeleri tespit ettiklerini vurgulayan Kacır, "Bölgemizdeki 9 şehrin ekonomilerini güçlendirecek, yer altı ve yer üstü zenginliklerini değere dönüştürecek yatırımları süratle gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.
Kacır, söz konusu strateji kapsamında Gaziantep'te orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretim ve ihracatın artırılmasını temel hedef olarak belirlediklerini, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı tekstil ve mobilya sektörlerinden gelecek yeni yatırımlarla buluşturacaklarına işaret etti.
Şehirleri daha çok tanıtmanın yanında lojistik alt yapılarını ve bağlantılarını daha da güçlendirerek, öne çıkan turizm destinasyonları haline gelmelerini sağlayacaklarını belirten Kacır, bölge illerine dair diğer hedefleri anlattı.
"PROGRAM 570 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"
Kacır, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'yle uyumlu olarak GAP'a yeni bir soluk getirecek ve kazanımları besleyecek yeni projeleri içine alan ve 2024-2028 dönemini kapsayan GAP Eylem Planı'nın tüm paydaşların katkılarıyla, titiz bir çalışma sonucu oluşturulduğunu söyledi.
Plan kapsamında sürdürülebilir akıllı tarım uygulamalarıyla sulama hedeflerine ulaşmayı ve kırsaldaki ekonomik katma değeri artırmayı hedeflediklerini bildiren Kacır, "GAP Bölgesi vizyonumuzun çerçevesini, kaynak kullanımında verimliliği sağlayan, entegre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çizerek 5 öncelikli dönüşüm programı oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar liralık bütçeyle gerçekleştirmeyi planladığımız sulama programı." bilgisini paylaştı.
Bakan Kacır, program doğrultusunda su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri düşürecek Silvan, Kralkızı-Dicle ile Mardin sulamaları, Adıyaman Koçali ve Gömükan Barajı Sulaması, küçük ölçekli sulama işleri projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
Katma değer oluşturacak bu dönüşümü, 2028'e kadar, 475 bin hektar alanı sulamaya açarak gerçekleştireceklerini anlatan Kacır, "570 bin kişiye istihdam sağlayacak programla, hedefimiz kuru tarımda 1605 dolarlık katma değer artışı ve GAP Bölgesi tarımsal Gayrisafi Katma Değer'in ülke içindeki payının yüzde 19'a, bitkisel üretim değerinin de yüzde 21,5'e yükselmesidir." diye konuştu.
Kacır, "Tarımda Hassas Dönüşüm Programı"yla akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, rekabetçi tarım ürünlerinde entegre kaynak verimliliği, sulama pompalarında verimlilik ve iyi pamuk uygulamalarını 64 milyar liralık bütçeyle hayata geçirileceğinin bilgisini verdi.
Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, meraların ıslahı ve optimizasyonu, taşlık arazilerin ıslahı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen projelere de ağırlık vereceklerini bildiren Kacır, programla akıllı sulama sistemlerinin kullanıldığı alanın 400 bin hektara, iyi pamuk yetiştiriciliği yapılan alanın 611 bin dekara çıkarılmasını, 50 bin dekar mera alanının ıslah edilmesini, 50 bin dekar taşlık arazinin tarıma kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.
Kacır, küçükbaş hayvan varlığının 11,8 milyona, hayvan başına süt veriminin 0,75 litreden 0,9 litreye ve sulama pompalarındaki verimliliğinin yüzde 53'e yükseltilmesinin program hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"GAP Entegre 2.0 Programı'yla kırsal alanda yaşayan, işlemeli tarıma uygun arazilerin az bulunduğu ve sulamadan yararlanamayan nüfusun sosyoekonomik koşullarını tarım dışı gelir ve istihdamla yükseltmeyi hedefliyoruz. Söz konusu hedeflerimiz için 4,6 milyar liralık bütçe öngörüyoruz."
Devreye alınacak GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı, Anadoludakiler, GAP Bedestenden Dijital Platformlara Programı ve GAP Sosyal Invest Programları ile bölgeye yapılacak yeni yatırımların önünü açacaklarını vurgulayan Kacır, 2028'in sonuna kadar AB nezdinde tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısını 3'ten 13'e çıkarmayı, kırsalda öne çıkan 9 üründe ekonomik değer oluşturmayı, en az 50 kooperatifi daha desteklemeyi ve 3 sosyal etki tahvili uygulaması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Bakan Kacır, 19 milyar lira bütçeli "Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme Programı"yla da bölgenin kültürel mirasını muhafaza edecek, alt yapıyı güçlendirecek, destinasyonlarla yeşil dönüşümü önceleyeceklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Vereceğimiz eğitimlerle hizmet kalitesini artırarak turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projeleriyle bölgedeki turizm etkinliğini yükselteceğiz. Projelerimizle gerçekleşecek yeni yatırımlarla, 2028 yılına kadar turizmde yatak kapasitesini 98 bin 696'ya, belgelendirilmiş tesislerdeki geceleme sayısını 8,1 milyona ve ortalama geceleme süresini de 2,6'ya yükselteceğiz. Ayrıca, ziyaretçi karşılama merkezleri ve tarihi ören yerlerinde yeşil dönüşüm projeleri, sürdürülebilir eko-turizm köyleri, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar ve kültür yolları oluşturulması gibi çalışmaları da yürüteceğiz."
"BEREKETLİ HİLAL'İN YILDIZI DAHA GÜÇLÜ PARLAYACAK"
Son olarak "Emek Yoğun Sanayi Sektörlerinde Dönüşüm Programı"yla, emek yoğun sektörlerde nitelikli yatırımların hayata geçmesini sağlayacaklarını bildiren Kacır, bu programa 16 milyar liralık kaynak tahsisi öngördüklerini aktardı.
Kacır, 2028'e kadar iki büyük ölçekli özel sektör yatırımı ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında 36 yeni yatırımı bölgeye kazandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Yatırıma dönüştürülmesini planladığımız 70 ürünün tespitini de gerçekleştireceğiz. GAP Eylem Planı kapsamında 198 projeye 2024-2028 arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız. Projelerin hayata geçmesiyle öngörümüz, bölgemizde kişi başına düşen yıllık gelirde ilave 49 bin lira artış sağlamasıdır. Hep birlikte, bölgemizin bereketini artıracak projeleri kararlılıkla hayata geçirerek, bu kıymetli kadim toprakları geleceğin büyük ve güçlü üretim merkezi haline getireceğiz. Suriye'deki gelişmeler özellikle sınır bölgesindeki illerimiz için önemli ekonomik işbirliği fırsatlarına işaret ediyor. Diğer yandan, Irak ile Ortak Mutabakat Zaptı imzaladığımız Kalkınma Yolu Projesi de GAP Bölgesi'nden başlamak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar şehirlerimizin ekonomik ve ticari faaliyetlerini geliştirecek. Önümüzdeki dönemde Bereketli Hilal'in yıldızı, daha güçlü parlayacak. Kazanan hem bölgemiz, hem ülkemiz olacak."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GAP Bölgesi'nde 2003-2024 döneminde yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını belirterek, "Yeni dönem GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ivmelendirerek ve yeni yatırımları kazandırarak daha gelişmiş bölge inşası için yeni bir ufuk olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na yürürken bölgesel kalkınma politikalarıyla altyapı yatırımlarından eğitime, sağlıktan sanayiye, tarımdan ticarete kadar pek çok alanda büyük dönüşümler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güvenlik ve huzur ortamını pekiştirerek, kalkınmanın önündeki en büyük engellerden birini kaldırdıklarını vurgulayan Yılmaz, "Terör, tüm ülkemize zarar verdi ama en büyük zararı Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanımıza verdi. Terörün ortadan kalkması huzurun, güven ortamının pekişmesi ise tüm ülkemiz için faydalar üretiyor." diye konuştu.
Bölgelerin kalkınmasında kamu ve özel yatırımların önemine değinen Yılmaz, terörün bölgeyi olumsuz etkilediği dönemlerde bile kamu yatırımlarında tereddüt göstermediklerini ifade etti.
Özel sektör yatırımlarının da çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Özel sektör yatırımlarıyla kamu yatırımları birleşecek ki topyekün bir kalkınma gerçekleşsin." değerlendirmesinde bulundu.
EKK, KONYA, GİRESUN VE ERZURUM'DA TOPLANACAK
Yılmaz, içinde bulunan dönemde özel sektörün yatırımlarının daha fazla ağırlık kazanacağının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Ekonomi bizim için önemli ama nihai amaç değil. Nihai amaç insanımızın huzuru ve refahı. Ekonomi de bunun için var. Bu nedenle Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantımızı bugün Şanlıurfa'da yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde EKK toplantılarımızı Konya, Giresun ve Erzurum'da gerçekleştireceğiz."
Bölgesel kalkınmaya büyük önem verdiklerini, her bir bölgenin potansiyelini daha fazla harekete geçirerek topyekün kalkınmayı artırdıklarını dile getiren Yılmaz, DAP, KOP ve DOKAP için de benzer toplantıları gerçekleştireceklerini bildirdi.
"2003-2024 DÖNEMİNDE YAKLAŞIK 1 TRİLYON 40 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI"
GAP'ın, Fırat ve Dicle'nin bereketini bölgedeki kadim toprakların geleceğine mühürleyen bir eser olduğunu dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti'nin vizyonu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle hayata geçirilen GAP, sadece tarlaları suyla buluşturmakla kalmamış, gençlerimize iş, kadınlarımıza fırsat eşitliği, çocuklarımıza ise aydınlık gelecek sunan kalkınma hikayesine dönüştü. Yeni dönem GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ivmelendirerek ve yeni yatırımları kazandırarak daha gelişmiş bölge inşası için yeni bir ufuk olarak görüyoruz. Yeni eylem planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, tarımda verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, turizm odaklı büyüme ve en önemlisi de özel sektör için yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz."
Yılmaz, bugüne kadar yapılan çalışmalarda bölgede istikrarın güçlendirildiğinin, kalkınmanın tüm boyutlarında GAP Bölgesi'nin ileriye taşındığının altını çizerek, klasik anlamda GAP'ın büyük oranda tamamlandığını söyledi.
GAP Bölgesi'nde kalkınma sürecinin hiçbir zaman bitmeyeceğini anlatan Yılmaz, enerji yatırımlarında da sona yaklaştıklarını söyledi.
Hayata geçirilen GAP Eylem planları ile bölgenin çehresinin değiştiğine, bölgedeki illerin cazibe merkezine dönüştüğüne dikkati çeken Yılmaz, "GAP Bölgesi'nde 2003-2024 döneminde güncel fiyatlarla yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı yaptık." dedi.
"BÖLGEDE İHRACAT 20 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ"
GAP Bölgesi'nde, 2002'de, 9 ilin ihracatının 689 milyon dolar olduğuna, bunun 2023'te 13,7 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Yılmaz, bölgenin ihracatının 20 kat arttığını vurguladı.
GAP Bölgesi'ndeki illerin toplam ihracattaki payının yüzde 1,9'dan yüzde 5,3'e yükseldiğini belirten Yılmaz, iş gücüne katılım oranının da arttığını ifade etti. Yılmaz, 2004'te 1 milyon 299 bin kişi istihdam edilirken, bu sayının 2023'e gelindiğinde, yaklaşık iki katına çıkarak, 2 milyon 421 bine yükseldiğini dile getirdi.
Yılmaz, beşeri sermayeye büyük yatırım yaptıklarını anlatarak, bölgede eğitim ve sağlıkta yapılan yatırımlar sonrası gelişmelere değindi.
Tüm Türkiye'de aynı standarda erişmek istediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Hükümet ve devlet olarak bize düşen, insanlara fırsat eşitliğini sunmak, çaba sarf ettiklerinde ilerlemelerinin yolunu açmak. Bu perspektifle bu yatırımları yapıyoruz. 2002'de üç olan üniversite sayısı 12'ye yükselmiştir. Sağlık hizmetlerinde bölgenin altyapısı güçlendirilmiş, 66 hastane sayısı 134'e yükselmiştir. Adıyaman, Batman, Kilis, Mardin ve Şırnak'ta devlet hastaneleri, Gaziantep'te şehir hastanesi, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve araştırma hastaneleri faaliyete geçmiştir. 2003-2023 döneminde GAP illerinde başlatılan 169 bin 850 konutluk uygulama kapsamında 91 bin 147 konut tamamlandı, 78 bin 703 konutun inşası da devam ediyor."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde Suriye'de yaşanan gelişmeleri büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, "Suriye'deki bu yeniden yapılanma ve uygun bir ortamın oluşması bir taraftan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine onurlu, güvenli, gönüllü geri dönüşüne vesile olacak, bir taraftan da özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yeni bir ticari ilişkinin de gelişmesine yine vesile olacak." dedi.
Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tüm illerin içme suyu sorununu giderdiklerini söyledi.
Sulanan alanın 2002'de 199 bin hektar olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bugün bu sayının 675 bini aştığını bildirdi.
Yılmaz, sulanan alanları GAP Eylem Planı kapsamında 1 milyon 111 bin hektara yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.
1263 kilometresi eylem planları döneminde olmak üzere 1496 kilometre sulama ana kanalının hazır hale getirildiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Sulamayı biraz enerjiye de benzetiyorum. Enerjide, malum, üretim var, iletim var, dağıtım var. Sulamanın üretim yeri barajlar. Barajlarda suyu depoluyoruz. İletimi ana kanallar, ana kanallarla bu suyu tarlalara kadar taşıyoruz. Dağıtımı ise tarla içi sulama şebekeleri... Dolayısıyla barajlarımızın çoğunu bitirmiş durumdayız. Ana kanallarımızın çok önemli bir kısmını tamamlamış durumdayız. Şimdi tarla içine girme zamanı. Asıl sonucu elde edeceğimiz aşamaya gelmiş durumdayız. Bunu hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Tarım sektörü stratejik bir sektördür. Modası hiçbir zaman geçmeyecek bir sektördür."
Yılmaz, izledikleri ekonomik programda gıdayı da öncelikli alan olarak gördüklerini bildirdi.
Sadece makro politikalarla değil, mikro politikalarla da enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, "Burada yapacağımız yatırımlar, sulamadaki mesafeler, bunun gıda arzına olan etkisi hem gıda güvenliğimiz açısından çok kıymetli hem de Türkiye'deki fiyat istikrarı açısından." diye konuştu.
Yılmaz, GAP kapsamındaki yatırımların tüm ülkeye fayda getirdiğini söyledi. GAP'ın enerji boyutunun büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Yılmaz, 18 barajın ve 14 hidroelektrik santralinin tamamlandığını bildirdi.
Yılmaz, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni tamamlamanın kendilerine nasip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mızın buradaki güçlü siyasi iradesiyle bu proje gerçekleşebildi. Birçok engellemelerle, uluslararası engellemelerle karşılaştı. Kredi verilmedi bu projeye. Ama biz kendi imkanlarımızla bunu kendi teknik kapasitemizle ve finansal kapasitemizle hayata geçirdik."
"TURİZMİ DAHA DA ÜST NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ"
Yılmaz, sürdürülen Silvan Projesi'ni çok önemli gördüklerine, projenin hem enerji hem de tarımsal boyutu olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Özellikle tarımsal sulama boyutu çok daha ağırlıklı. Tamamlanma aşamasına gelen Silvan Barajı 175,5 metre yüksekliği, 8,7 milyon metreküp dolgu hacmiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek beton kaplı kaya dolgu barajıdır. Atatürk Barajı'ndan sonra en önemli barajımız. Dolayısıyla bunu da tamamladığımızda GAP Bölgesi'ndeki altyapıyı büyük oranda bitirmiş olacağız. Sadece bu projeyle 200 bin hektardan daha fazla alan sulamaya açılacak, yüz binlerce insana iş imkanı doğacak. 'Diyarbakır'ın çılgın projesi nedir?' derseniz. Silvan Projesi. Silvan Projesi gerçekleştiğinde Diyarbakır'ın çehresi değişecek, ekonomisi değişecek. Altını özellikle çizmek isterim. Çok engellemeye çalışanlar oldu, çok saldırılar oldu bu projeye. Ama biz kararlı bir şekilde devam ettik. Bazı teknik sıkıntılar çıktı, onlar da aşıldı. Hızla inşallah, bu projemizi hayata geçireceğiz."
Yılmaz, bölgedeki bölünmüş yol ve otoyol uzunluğundaki gelişmelere de değindi.
Bölgede hava yoluyla seyahat edenlerin sayısının 2002'de 956 bin olduğunu anımsatan Yılmaz, bu sayının 2023'te 7,6 milyona çıktığını söyledi.
Yılmaz, Şanlıurfa'nın sanayileşmeye başladığını belirterek, "Önümüzdeki dönem, bir noktadan sonra, Şanlıurfa'ya en az tarım şehri olduğu kadar sanayi şehri olarak bakacağız. Artan tarımsal üretimi sanayi yatırımlarıyla, özellikle gıda sanayi yatırımlarıyla, daha yüksek katma değerli hale getirmeliyiz, markalaştırmalıyız ve ticaretle, başka ülkeler dahil olmak üzere, ticari kanallarla refahımızı artırmalıyız." ifadesini kullandı.
Turizmin de bölge için olmazsa olmaz unsur olduğunu dile getiren Yılmaz, bölgenin tarihsel mirasına dikkati çekti.
Yılmaz, bölgenin insanlık için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Adı üzerinde, Bereketli Hilal. Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan bir bölge, kadim bir uygarlık, medeniyet. Bu bölgemizin turizm potansiyeli muazzam. Özellikle kültür turizmi, inanç turizmi. Turizmi daha da üst noktalara taşıyacağız. Turizmi sadece ekonomik bir faaliyet olarak da görmüyoruz. Aynı zamanda yörelerimizi dünyaya açan farklı birtakım ilişkilerin de gelişimine katkıda bulunan bir sektör turizm."
Yılmaz, gelecek dönemde akıllı tarıma daha büyük önem vereceklerini söyledi.
Tarım ve bu alanda kullanılan enerjide verimi artıracaklarını ifade eden Yılmaz, "Gıda üretimini destekleyici bir perspektifle, yenilenebilir enerji başta olmak üzere, bu alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Yılmaz, akıllı mera uygulamalarıyla hayvancılığı da daha verimli hale getirmek istediklerini bildirdi.
Program ile bölgesel, diğer komşu ülkelerle ilişkileri de geliştirdiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Hiçbir ülke komşularından bağımsız bir şekilde tam olarak istediği kalkınmışlık seviyesine gelemez. Kalkınmada bölgesel bir dinamik vardır. Komşularınız kalkınırsa siz de ondan istifade edersiniz. Komşularınızda sorun varsa bu sorun bir şekilde size de yansır. Uzun yıllardır etnik çatışmalarla, mezhebi çatışmalarla, ideolojik çatışmalarla enerjisi tüketilen bu bölgenin barışa, istikrara, huzura kavuşması lazım. Bu anlamda son dönemlerde Suriye'de yaşanan gelişmeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Suriye halkı bir devrim yaptı, kaderine sahip çıktı. Bir diktatörlüğü yerinden etti ve şu anda uzun zamandır acılar çekmiş bir bölge yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye halkının tamamını kucaklayarak, Suriye'nin bu kalkınmasına, bu gelişmesine elimizden gelen tüm katkıyı vermeye hazırız. Bütün tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Çünkü şunu biliyoruz, Suriye'de istikrar varsa, Suriye'de refah varsa, Suriye kalkınırsa bu bizim için de çok büyük kazanımlar getirecek. Bizim halkımıza da çok büyük olumlu yansımaları olacak. Belki kısa vadede birtakım zorluklar, sıkıntılar yaşanabilir. Suriye'nin istikrarı ve refahı sadece kendi halkına değil, tüm bölgeye refah getirecek, istikrar getirecek. Dolayısıyla Suriye'yi çok önemli gördüğümü belirtmek isterim. Suriye'deki bu yeniden yapılanma ve uygun bir ortamın oluşması bir taraftan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine onurlu, güvenli, gönüllü geri dönüşüne vesile olacak, bir taraftan da özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yeni bir ticari ilişkinin de gelişmesine yine vesile olacak."
Yılmaz, gelecek yıllarda Suriye'de yeniden yapılanma sürecinin görüleceğini bildirdi.
Buraya en yakın ülkenin Türkiye, en yakın bölgenin de Güneydoğu Anadolu olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İş dünyasına sesleniyorum. Bu yeni ortamı düşünerek kendinizi yeniden planlamanız lazım. Belki yeni lojistik, tabii ki, imkanlar çıkacak karşımıza. Bunları da değerlendirmek durumundayız. Irak aynı şekilde. Kalkınma Yolu Projemiz var." ifadesini kullandı.
"LOJİSTİK AVANTAJLARIMIZ GÜÇLENECEK, REKABET GÜCÜMÜZ ARTACAK"
Yılmaz, hem otoyol hem demir yolunun Türkiye'ye ve komşu ülkelere büyük faydalar sağlayacağına dikkati çekerek, "En büyük faydalarından birinin de Kalkınma Yolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olacak. Çünkü bu projeyle lojistik avantajlarımız güçlenecek, rekabet gücümüz artacak, çok daha geniş bir pazara erişim imkanımız olacak." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Suriye olarak bölgede ne kadar ülke varsa hep birlikte kalkınacaklarını dile getiren Yılmaz, gereksiz çatışma ve kavgalara girmeden herkesin bir diğerinin sınırına, milli birliğine, bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğu bir ortamda ilişkileri her alanda geliştireceklerini söyledi.
Yılmaz, malların ve insanların önündeki hareketliliği engelleyici her türlü hususu da ortadan kaldırarak çok daha dinamik bir bölge oluşturacaklarını anlatarak, "Bunun siyasi ve ekonomik getirilerini bölgede yaşayan tüm devletler görecektir." diye konuştu.
Yeni GAP Eylem Planı'nda emeği geçen herkese teşekkür eden Yılmaz, planın Türkiye ve bütün komşu ülkeler için hayırlara olmasını diledi.
Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.