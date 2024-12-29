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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 17:30
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda satışa hazır halde toplam 116,45 gram sentetik uyuşturucu 4 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda E.Ö. (21) ve M.T.D'nin (22) ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda satışa hazır halde toplam 116,45 gram sentetik uyuşturucu 4 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

E.Ö. ile M.T.D. gözaltına alındı.

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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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