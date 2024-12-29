Uşak’ta 3 milyon TL değerinde kaçak sigara operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL değerinde 62 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi.



Öte yandan yapılan operasyonlarda, 2 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.