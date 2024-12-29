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Uşak’ta 3 milyon TL değerinde kaçak sigara operasyonu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 22:10
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Uşak’ta 3 milyon TL değerinde kaçak sigara operasyonu

Uşak’ta piyasa değeri 3 milyon TL değerinde 62 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi. Adreste yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL değerinde 62 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL değerinde 62 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan yapılan operasyonlarda, 2 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

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Uşak’ta 3 milyon TL değerinde kaçak sigara operasyonu Uşak’ta 3 milyon TL değerinde kaçak sigara operasyonu Uşak’ta 3 milyon TL değerinde kaçak sigara operasyonu

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