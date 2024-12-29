Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 75.32 gram kubar esrar, 1.27 gram toz esrar ve 1.57 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli ise, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.