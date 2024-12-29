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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 21:49
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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli de yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 75.32 gram kubar esrar, 1.27 gram toz esrar ve 1.57 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli ise, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

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