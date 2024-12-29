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DMM'den o paylaşımlara yalanlama: Bakan Fidan’a ait değil

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 23:35
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DMM’den o paylaşımlara yalanlama: Bakan Fidan’a ait değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/YPG’nin propaganda hesapları tarafından paylaşılan açıklamanın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olmadığını; Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığını açıkladı.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin propagandasını yapan sosyal medya hesapları tarafından yürütülen bir algı çalışması DDM tarafından çürütüldü.

DMM ASILSIZ PAYLAŞIMLARA MÜSAADE ETMEDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifadeleri gibi gösterilerek yayılan asılsız paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) müdahale etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların Bakan Fidan'a ait olmadığı net bir şekilde ifade edilirken, gerçeği yansıtmayan bu tür manipülatif girişimlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda hesapları tarafından paylaşılan açıklama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulamış, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylemiştir. Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz. "

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DMM’den o paylaşımlara yalanlama: Bakan Fidan’a ait değil DMM’den o paylaşımlara yalanlama: Bakan Fidan’a ait değil DMM’den o paylaşımlara yalanlama: Bakan Fidan’a ait değil
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