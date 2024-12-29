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Başkan Erdoğan'dan Güney Kore için taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 17:56
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Başkan Erdoğan’dan Güney Kore için taziye mesajı

Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesajında 'Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. ' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Başka Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açıklamada, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşım | Ekran görüntüsü-A HaberBaşkan Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşım | Ekran görüntüsü-A Haber

Erdoğan, mesajında "Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. " ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan’dan Güney Kore için taziye mesajı Başkan Erdoğan’dan Güney Kore için taziye mesajı Başkan Erdoğan’dan Güney Kore için taziye mesajı
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