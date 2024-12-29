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Iğdır'da tefecilik operasyonu: 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 21:25
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Iğdır’da tefecilik operasyonu: 8 şüpheliden 2’si tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 ay takip ettikleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverilirken 6'sı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Iğdır’da tefecilik operasyonu: 8 şüpheliden 2’si tutuklandı Iğdır’da tefecilik operasyonu: 8 şüpheliden 2’si tutuklandı Iğdır’da tefecilik operasyonu: 8 şüpheliden 2’si tutuklandı
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