Ankara’da Suriye masası! Fidan-Blinken arasında kritik temas | İlk açıklamalar geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir görüşme yaptı. Bakan Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken son olarak, Suriye'deki gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

1 SAAT 15 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Bakan Fidan ve Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Baas rejiminin çökmesi, Orta Doğu'daki yeni dönem ve artan İsrail saldırganlığını masaya yatırdı.

BAKAN FİDAN: BÜYÜK ORANDA MUTABIK KALDIK

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Gündemin en önemli iki maddesinin Suriye ve Gazze olduğunu belirten Bakan Fidan, "Önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması. Bunlarla ilgili neler yaparız, ortak endişeler neler bunları konuştuk. Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması için mutabık kaldık. Yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya konuyor ancak bölgedeki şiddet sarmalı durmuyor. Bunu en kısa sürede durdurmak için neler yapabiliriz, bunları tartıştık" dedi.

Blinken görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Suriye'de görmek istediğimizle ilgili büyük oranda mutabıkız. Fidan'la DEAŞ'ı engelleyecek çabakaların sürdürülmesinin zorunlu olduğunu görüştük" ifadelerini kullandı.

Fidan-Blinken görüşmesinden bir kare (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BLINKEN KABÜLÜNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Görüşmede Başkan Erdoğan PKK ve uzantılarına karşı önleyici tedbirler alınacağı vurgularken Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan ABD'li Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

SURİYE'NİN YENİDEN İMARINA VURGU

Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

TERÖR KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.