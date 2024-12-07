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Doha'da önemli temas! Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 19:02 Güncelleme: 07.12.2024 19:02
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Doha’da önemli temas! Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forum'u marjında önemli temaslar gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forum'u marjında, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Bakan Fidan ve Hüseyin'in Doha'da bir araya geldiği belirtildi.

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