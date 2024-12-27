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Irak'ın kuzeyinde terör temizliği! 14'ü daha sarı torbada

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 11:46 Güncelleme: 27.12.2024 12:35
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Irak’ın kuzeyinde terör temizliği! 14’ü daha sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

IRAK'IN KUZEYİNDE TERÖR TEMİZLİĞİ!

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

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Irak’ın kuzeyinde terör temizliği! 14’ü daha sarı torbada Irak’ın kuzeyinde terör temizliği! 14’ü daha sarı torbada Irak’ın kuzeyinde terör temizliği! 14’ü daha sarı torbada
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