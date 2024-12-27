CHP Genel Başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri sokağa çağıran CHP Genel Başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. Maddesine muhalefet suçlarından resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

ÖMER ÇELİK: BAĞCIOĞLU'NUN EMEKLİ ASKERLERİ EYLEM YAPMAYA ÇAĞIRMASI SORUMSUZ BİR YAKLAŞIMDIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır" dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı emekli askerleri eylem yapmaya çağırmasına sert tepki gösterdi.

Bağcıoğlu'nun çağrısını "sorumsuzca" olarak nitelendiren Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn Yankı Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır.

Sn Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır; yaptığı çağrı doğal olarak "siyasi"niteliğe sahiptir".

"Bağcıoğlu'nun emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır"

"Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir.

CHP Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır.

Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz".