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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına kınama

Giriş: 27.12.2024 17:28
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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına kınama

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz.' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadıDışişleri Bakanlığı İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Bakanlık yazılı açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: İsrailli bir Bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa'daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına kınama Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına kınama Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına kınama
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