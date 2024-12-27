Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına kınama

Dışişleri Bakanlığı İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Bakanlık yazılı açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: İsrailli bir Bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa'daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz.