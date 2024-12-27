Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, 'İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Bakanlık yazılı açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: İsrailli bir Bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa'daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz.