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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Üsküp'te! Kuzey Makedonyalı bakan ile bir arada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 13:53
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Üsküp’te! Kuzey Makedonyalı bakan ile bir arada

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılmak üzere gittiği Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Sayın Besar Durmisi ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Sayın Besar Durmisi ile bir araya geldi.Bakan Bolat, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Sayın Besar Durmisi ile bir araya geldi.

Bakan Bolat yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde ikili ticaret hacmini artırma hedefini, Serbest Ticaret Anlaşmamızı güncelleme kararımız doğrultusunda atılacak adımları ve ülkede devam eden projeleri ele aldık.

Benzer şekilde Makedon iş insanlarını ülkemizde düzenlenen prestijli uluslararası fuarlara katılmaya ve ülkemizde yeni il bağlantıları kurmaya davet ettik. Gümrüklerin dijitalleşmesi ve serbest bölgeler alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendirme konusunu ele aldık.

Sayın Bakan Durmisi'ye teşekkür ediyor, görüşmemizin ülkelerimizin ticari ve ekonomik iş birliğine olumlu katkı yapmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Üsküp’te! Kuzey Makedonyalı bakan ile bir arada Ticaret Bakanı Ömer Bolat Üsküp’te! Kuzey Makedonyalı bakan ile bir arada Ticaret Bakanı Ömer Bolat Üsküp’te! Kuzey Makedonyalı bakan ile bir arada
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