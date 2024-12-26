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Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 13:32
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Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında Antalya'da yakalanan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ekipler, yasa dışı bahis sitelerine altyapı hizmeti sağlayan şirketlere yönelik çalışma başlattı. Yasa dışı bahse kripto para altyapısı sağlayan siteleri kullanarak para transferleri bulunan kripto cüzdan adresleri incelendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, 21 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda; 21 cep telefonu, 19 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, silah ve şarjör ele geçirildi. '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun'a muhalefet etmek' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

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Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

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