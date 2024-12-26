Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" açıklamasında bulundu.

GEMİ EMNİYETE ALINDI

Bakanlık İstanbul Boğazı'nda arızalanan Cordelia Moon isimli geminin Kurtarma-8 ve Kurtarma-10 Römorkörleri aracılığı ile emniyete alındığını açıkladı.