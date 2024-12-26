Başkan Erdoğan'a ağır küfürler eden Abdulkadir İpek tutuklandı
Asgari ücretin açıklanmasının ardından Başkan Erdoğan'ın yaptığı paylaşımın altına ağır hakaret ve küfürlerle dolu bir tweet atan ve sonrasında gözaltına alınan Abdulkadir İpek serbest bırakıldı. İpek bu kez paylaşımı başka bir sosyal medya platformunda da yaptığı gerekçesiyle yeniden gözaltı kararı verilirken şahıs tutuklandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete ilişkin yaptığı paylaşımın altına ağır hakaret ve küfür içeren ifadeler yazan Abdulkadir İpek tutuklandı.
DÜN GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI
Abdulkadir İpek dün X'teki bir paylaşımı nedeniyle Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TEKRAR GÖZALTI SONRASI TUTUKLANDI
İpek hakkında bu kez paylaşımı başka bir sosyal medya platformunda da yaptığı gerekçesiyle yeniden gözaltı kararı verildi. Karar sonrası Abdulkadir İpek yeniden gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen İpek adliyeye gönderilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KADİR İPEK'İN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFÜR ETTİĞİ PAYLAŞIM
PROVOKASYON YAPMIŞTI
İpek, Erdoğan hakkındaki paylaşımı sonrasında "Gözaltına almaya gelecekseniz 1 saat daha bekleyin lütfen. Çamaşır makinesi çalışıyor şu an, çamaşırları asayım sonra alın. Uzun süre ıslak kalınca çok kötü kokuyor" şeklinde provokatif bir paylaşımda bulunmuştu.
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