Başkan Erdoğan’a ağır küfürler eden Abdulkadir İpek tutuklandı

Abdulkadir İpek (X)

TEKRAR GÖZALTI SONRASI TUTUKLANDI

İpek hakkında bu kez paylaşımı başka bir sosyal medya platformunda da yaptığı gerekçesiyle yeniden gözaltı kararı verildi. Karar sonrası Abdulkadir İpek yeniden gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen İpek adliyeye gönderilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADİR İPEK'İN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFÜR ETTİĞİ PAYLAŞIM

Abdulkadir İpek'in Başkan Erdoğan'a küfrettiği paylaşım (X)