Türkiye’den Kazakistan’da düşen uçakla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında yolcu uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının bu sabah Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." ifadeleri kullanıldı Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının, bu sabah kuş sürüsüne çarptığı bildirilmişti.

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