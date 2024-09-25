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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ABD'de iş insanlarıyla bir araya geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 03:09
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ABD’de iş insanlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat New York'ta düzenlenen bir etkinlikte iş insanlarıyla bir araya gelerek, Türk-Amerikan ilişkilerinde gelecekte birçok sektörde yeni olumlu gelişmelerin görüleceğini ifade etti. Türkiye'nin dış ihracatının büyüdüğüne değinen Bakan Bolat, "Önümüzdeki dönemde daha düşük enflasyonla istikrarlı bir süreçte daha makul büyüme hedefleriyle yola devam edeceğiz." dedi.

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