22 ilde DEAŞ operasyonu! 182 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 3 haftada jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda terör örgütü mensubu 182 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden 43'ünün tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.

Toplumsal dayanışma ve ortak değerlerin, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biri olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında, terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

"Gürz-31-32-33" operasyonlarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarma ekiplerini tebrik etti.