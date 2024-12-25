Ankara Büyükşehir’de 80 milyon TL’lik kamu zararı: Çok sayıda isim görevden alındı

Konuya ilişkin sözleşme belgesi (Sabah)

ÇOK SAYIDA İSİM GÖREVDEN ALINDI

Yeni sözleşmeyi imzalamak istemeyen yaklaşık 10 bürokrat, Mansur Yavaş tarafından görevden alındı. Görevden alınan isimlerden bazıları şunlardı: BÜLENT ÖZKAN: EGO Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı. Sözleşmeyi imzalamadığı için görevden alındı. MURAT ALİCAN ERSEVER: CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in oğlu, Özkan'ın yerine atandı. Ancak memuriyetinde bir yılı bile dolmadan bu önemli göreve getirilmesi dikkat çekti.

Tıpkı konserlerde harcanan paralardan haberi yokmuş gibi kültür ve turizm daire başkanını görevden alan Yavaş, ücret toplama sistemi ihalesini de aynı taktiği kullandı. 16 Nisan'da EGO Genel Müdür Vekili olarak atanan Taylan Engin'in 6 ayı dolmadan istifa etmesi ve yerine Adem Yılgın'ın getirilmesiyle, EGO'da 6 ay içinde iki başkan değişmiş oldu. Adem Yılgın, kurumun internet sitesinde Genel Müdür Vekili olarak yer aldı. Olayın ardından yaşanan görev değişikliklerinden biri de Alican Ersever'in görevden alınması oldu. Yaklaşık 6 ay önce Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı olarak atanan Alican Ersever, ihalenin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından görevden alındı. Ayrıca EGO ve ABB'nin Bilgi İşlem Daire Başkanlarının da görevden alındığı ve ABB Genel Sekreterinin de yaşanan sürecin ardından görevden alınacağı konuşuluyor.