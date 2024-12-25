Ankara Büyükşehir'de 80 milyon TL'lik kamu zararı: Çok sayıda isim görevden alındı
Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 'Elektronik Ücret Toplama Sistemi' ihalesiyle ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. İhale sürecinde tespit edilen 80 milyon TL'lik kamu zararı üzerine 5 bürokratın daha görevden alındığı bildirildi. Son altı ay içinde 2 Genel Müdür ve 3 Daire Başkanı görevden alınarak yerlerine atamalar yapıldı.
Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen "Elektronik Ücret Toplama Sistemi" ihalesinde usulsüzlüklerin ortaya çıkmasının ardından EGO bünyesinde görevden almalar devam etti.
ÇOK SAYIDA İSİM GÖREVDEN ALINDI
Usulsüz sözleşmeyi imzalamak istemeyen yaklaşık 10 bürokratın görevden alınmasının ardından yerlerine getirilen genel müdür ve ulaşım teknolojileri daire başkanı, usulsüzlüklerin kamuoyunda geniş yankı bulması üzerine görevden alındı. Ancak, adrese teslim ihale ile iş verilen firma ile hâlâ çalışılmaya devam ediliyor. Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle belediye bütçesinde milyonlarca lira kamu zararı oluşmaya devam ediyor.
ANKARAKART'TA 80 MİLYONLUK VURGUN
Mansur Yavaş, 2019 yılında göreve geldikten sonra Ankarakart sisteminden sorumlu eski şirketle sözleşmeyi yenilemedi. Eğer eski sözleşme devam etseydi, belediye bütçesinden yalnızca 50 milyon lira çıkacaktı. Ancak yeni bir şirketle yapılan anlaşma kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından 130 milyon lira harcandı. Bu durumda, belediye 80 milyon lira ek yük altına girdi. Ve sözleşmenin devam etmesi ile birlikte zararın gün geçtikçe büyüdüğü belirtildi. Ayrıca vatandaşlara büyük sıkıntılar çıkaran ücret toplama sistemindeki arızalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücret toplama ihalesini yenilemesiyle zirveye ulaştı. Son olarak, EGO Cep'te uygulaması aracılığıyla yapılan online yüklemelerin ücretli hale gelmesi Ankaralıları isyan ettirdi.
ÇOK SAYIDA İSİM GÖREVDEN ALINDI
Yeni sözleşmeyi imzalamak istemeyen yaklaşık 10 bürokrat, Mansur Yavaş tarafından görevden alındı. Görevden alınan isimlerden bazıları şunlardı: BÜLENT ÖZKAN: EGO Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı. Sözleşmeyi imzalamadığı için görevden alındı. MURAT ALİCAN ERSEVER: CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in oğlu, Özkan'ın yerine atandı. Ancak memuriyetinde bir yılı bile dolmadan bu önemli göreve getirilmesi dikkat çekti.
Tıpkı konserlerde harcanan paralardan haberi yokmuş gibi kültür ve turizm daire başkanını görevden alan Yavaş, ücret toplama sistemi ihalesini de aynı taktiği kullandı. 16 Nisan'da EGO Genel Müdür Vekili olarak atanan Taylan Engin'in 6 ayı dolmadan istifa etmesi ve yerine Adem Yılgın'ın getirilmesiyle, EGO'da 6 ay içinde iki başkan değişmiş oldu. Adem Yılgın, kurumun internet sitesinde Genel Müdür Vekili olarak yer aldı. Olayın ardından yaşanan görev değişikliklerinden biri de Alican Ersever'in görevden alınması oldu. Yaklaşık 6 ay önce Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı olarak atanan Alican Ersever, ihalenin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından görevden alındı. Ayrıca EGO ve ABB'nin Bilgi İşlem Daire Başkanlarının da görevden alındığı ve ABB Genel Sekreterinin de yaşanan sürecin ardından görevden alınacağı konuşuluyor.