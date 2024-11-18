CHP’li Mansur Yavaş’ın irsaliye oyunu! Osman Gökçek A Haber’de ortaya çıkardı: Sahtekarlık!

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Osman Gökçek Mansur Yavaş'ın basın açıklamasında gösterdiği belgenin sonradan düzenlendiğini söyledi ve ''Bu yaptıkları resmen sahtekarlıktır.'' dedi.

Gökçek ayrıca, muhalefetin soruşturmalarla ilgili tavrını eleştirerek, "Kendilerine bir engel çıktığı noktasında algı oluşturmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.



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Osman Gökçek, Yavaş'ın Konser harcamaları ile ilgili basın açıklamasındaki bir ayrıntıyı ortaya çıkarttı. Açıklama sırasında paylaşılan, Ebru Gündeş konseri için düzenlenmiş olan irsaliyede 29 Ekim'de gerçekleşmiş olan konser için sevk tarihinin 6 Kasım olduğunu belirtti. ‍

''Belgeye baktığımızda, Sayın Mansur Yavaş'ın hemen başının sağ tarafında bulunan yerde, gördüğünüz kısımda, 10 Kasım tarihinde tırların geldiği belirtiliyor. Ancak, belgede zaman olarak saat 11:30 yazıyor ve sipariş günü ise 5 Kasım olarak görünüyor. Şimdi, konser hangi gün olmuştu? 29 Ekim'de. Peki, tırlar 6 Kasım'da oraya nasıl gelebilir? Gösterilen belgenin şaibeli olduğu, bu işin üstünü kapatmak için "20 tır getirdik" demek adına sonradan düzenlendiği, açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu yaptıkları resmen sahtekarlıktır.''‍





"ÖZGÜR ÖZEL ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"‍

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Osman Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak şu ifadeleri kullandı:‍

"Soruşturma açılmış olması, bir pisliğin olup olmadığını anlamak adına önemlidir. Ancak soruşturma açılması kişilerin kesin olarak suçlu olduğu anlamına gelmez. AK Partili belediye başkanları da geçmişte soruşturmalar geçirmiştir ve bu süreçlere riayet etmişlerdir. Buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Özgür Özel ve muhalefet liderleri ortalığı yangın yerine çevirmeye çalışıyor. 'O zaman biz de sizin belediyelerinizle ilgili olayları ortaya çıkarırız' gibi tehditlerde bulunuyorlar. Eğer devraldıkları belediyelerde bir yolsuzluk varsa ve bunu saklıyorlarsa, zaten suç işliyorlar."‍

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"İNSANLARIN SORUŞTURMAKTAN KORKMAMASI GEREKİYOR"‍

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Osman Gökçek, babası Melih Gökçek'in belediye başkanlığı dönemine de değinerek şunları söyledi:‍

"Melih Gökçek, beş dönem belediye başkanlığı yaptı ve bu süreçte yaklaşık 500 soruşturma geçirdi. Örneğin Ankapark'la ilgili iki soruşturma yürütüldü; biri İçişleri Bakanlığı müfettişlerince, diğeri ise savcılık tarafından. Ancak Melih Gökçek, 'Beni neden soruşturuyorsunuz?' diyerek yaygara koparmadı, gitti gerekli şekilde ifadelerini verdi. Bununla alakalı takipsizlik kararları geldi. İnsanların soruşturmaktan korkmaması gerekiyor."‍



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''AK PARTİ DÖNEMİNDE ANKARA'YA 133 ALT-ÜST GEÇİT KAZANDIRILDI, MANSUR YAVAŞ DÖNEMİNDE İSE BU TÜR HİZMETLER YAPILMADI''‍

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Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da sert bir dille eleştirdi:‍

"Yavaş, seçim öncesinde 58 kilometre metro yapacağını vaat etmişti, ancak bir metre bile yapmadı. Ankara'da kanalizasyon ve kaldırım sorunları devam ediyor. AK Parti döneminde Ankara'ya 133 alt-üst geçit kazandırıldı, Mansur Yavaş döneminde ise bu tür hizmetler yapılmadı. Bunun yerine konserlere milyonlarca lira harcandı. Harcamaları sorguladığımızda ise 'Önümüz kesiliyor' diyerek mağduriyet yaratıyorlar."‍



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"İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ HARCAMALAR SORGULANMALI"‍

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Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de hedef alarak şu açıklamayı yaptı:‍

"İstanbul'da otobüslerin bakım ihalesini, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı bir firma 4.7 milyar TL'ye aldı. Aynı zamanda İstanbul'da otobüsler cayır cayır yanıyor. Bunun gibi durumları araştırmak istediğimizde, 'Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde önümüzü kesmek için yapılan bir komplo' diyorlar. Bu kabul edilemez.

İstanbul'da konsere 6 milyar TL, Ankara'da 810 milyon TL harcanıyor. Vatandaşa hizmet nerede?"‍

Gökçek, konuşmasının sonunda muhalefeti eleştirmeye devam ederek, "Soruşturmalara karşı çıkıp kamuoyu oluşturuyorlar. Ancak hizmet eksikliğini ve harcamalarını sorgulamamız şart" dedi.