Başkan Erdoğan Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin mesajlar verdi (AA)

"KARDEŞLERİMİZİ ÖLÜME GÖNDERMEYECEĞİZ" DEDİK

Sivilleri öldürmekten zevk alan Şebbihalar gibi insan müsveddelerinin gaddarlığını nasıl unutabiliriz? Bölücü örgütün binlerce tır dolusu silahla desteklenmesini nasıl unutabiliriz? Ülkemizde Baas özentisi muhalefetin akıl tutulmasını nasıl unutabiliriz? 14-28 Mayıs'ta karşımızdaki adayın Suriyeli muhacirlere yönelik körüklediği ırkçı nefreti nasıl unutabiliriz. Suriye olayları patlak verdiği andan itibaren merhameti ve adaleti merkeze alan bir politika benimsedik. Zalimin karşısında, mazlumun yanında duracağız dedik ve bunu gerçekleştirdik. Kapımıza gelip bizden eman isteyeni geri çevirmeyeceğiz dedik. Kardeşlerimizi ölüme göndermeyeceğiz, bize sığınanları zalimlere teslim etmeyeceğiz dedik. Bu millete Boraltan Köprüsü faciası gibi utancı bir daha asla yaşatmayacağız dedik. Benim mensubu olduğum din ve kaynakları insana insan der, cana can der. Türkiye olarak ne Irak'ta ne Suriye'de ne Lübnan'da ne de diğer bölge ülkelerinde hiçbir etnik kökene, dine karşı ön yargılı, mesafeli değiliz.

"İNSANLIK SINAVINI TÜRK MİLLETİ OLARAK VERDİK"

13 yıl boyunca zorluklarla karşılaşsak da ağır sorumluluğun hakkını layıkıyla vermeye çalıştık. Bu süreçte en büyük destekçimiz aziz milletimiz oldu. Muhalefetin tüm kışkırtmalarına rağmen milletimiz Suriyeli muhacirlere bir ensar bilinciyle ensar millet olmanın mesuliyetiyle hep sahip çıktı. Münferit hadiseler dışında başımızı öne eğecek, tarihimize gölge düşürecek hiçbir olay vuku bulmadı. Suriyeli kardeşlerimiz de bir taraftan yaralarını sarmaya çalışırken diğer taraftan Türkiye'ye, ekonomimize katkı sunmaya gayret etti. Merhamet örnekleriyle dolu tarihimize bir altın sayfayı daha beraberce ekledik. Medeni dünyanın veremediği insanlık sınavını Türk millet olarak verdik.

"ESED KORKAĞI EN YAKINLARINDAKİLERİ BİLE SATARAK KAÇTI"

61 yıllık ardından Baas rejimi yıkıldı ve Esed korkağı en yakınındakileri bile satarak Suriye'den kaçtı. Suriyeli devrimcilerin Şam'da kontrolü sağlamasıyla artık bu ülkenin önünde yeni sayfa açıldı. Türkiye, harekat boyunca daha fazla kan dökülmemesi için gerekli müdahalelerde bulundu. 13 yıllık kıyamın 12 günlük zaferle taçlanması tek başına muhteşem bir başarıdır. Bu başarının sahibi de önce Allah sonra da Suriyeli kardeşlerimizdir. Suriyeliler tüm etnik, dini kesimleriyle geleceklerini kendi tayin edeceği bir yola girmişlerdir. Bundan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Biz de özgür Suriye bayrağı ile ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz. Baas karanlığının ardından Suriye'nin üzerine özgürlük güneşi doğdu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZECEĞİZ"

Bir kuru sözle dahi Suriye halkını tebrik edemeyenlere, Esad'in devrilmesinden rahatsız olanlara acıyarak bakıyoruz. BM raporlarına göre Esad zulmünün maliyeti 500 milyar dolara yaklaşıyor. Uluslararası toplumun desteği olmadan Suriye'nin bunun altından kalkması mümkün değil. Arap ülkelerinin liderlik etmesi gerekiyor. Türkiye olarak tüm kapasitemiz ile Suriye'nin yanında olacağız. MİT başkanımızı ve Dışişleri bakanımızı Suriye'ye gönderdik. Tüm kurumlarımız hazırlıklarını yoğun şekilde yapıyor. Yeni yönetimin lideri Şara, bu süreci iyi idare ettiğini ılımlı mesajları ile görüyoruz. Güvenlikten ticarete kadar Suriye'ye destek vereceğiz. Suriye'nin kendini toparlaması, devletin yeniden görevlerini yapabilmesi için yeni yönetime katkı vereceğiz. Toprak bütünlüğü için tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Selden kütük kapmaya çalışanlar karşısında milletimizi bulacak. DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya silahları ile teslim olacak ya da silahları ile Suriye topraklarına gömülecek. Kürt kardeşlerimiz ile aramıza duvar örmek isteyen terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütlerinin nasıl bir hesabı varsa elbette bizim de bir hesabımız ar. Emperyalistlerin oyunlarını bozacağız. Kürdü ile Türkü ile biz aynı havayı soluyor, aynı gökyüzüne bakıyoruz. Hepimiz ortak medeniyetin çocuklarıyız. Geleceğimizi de ortaklaşa inşa edeceğiz. DEAŞ Suriye için de bizim için de yok edilmesi gereken tehdittir. Bunlarla göğüs göğse çarpışan tek NATO müttefikidir. Kimse bunun üzerinden bize ders vermez. Başkaları için Suriye'nin huzuru ikinci sırada yer alabilir ama biz bu lükse sahip değiliz. Suriye ne kadar hızlı ayağa kalkarsa vatan hasreti çeken kardeşlerimizin dönüşü de o kadar hız kazanacaktır. Dönmek isteyenlere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik, akademik, bilimse ve ticari hayatına katkı yapan kardeşlerimizde kalmak siteyenlere kapımızı kapatmayacağız. Muhalefet bu süreci zehirlemeye çalışacaktır.

"ÖZEL'iN AÇIKLAMALARI TALİHSİZ"

Sayın Özel'in dünkü açıklamaları son derece talihsizdir. 13 yıldır aynı hatasını Özel liderliğinde de sürdürüyor CHP. Esad'in kaçışının ertesi günü ırkçı atak geçirenlerden vicdanlı davranmalarını beklemek hayaldir.