Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Enflasyona ezdirmedik 628 dolara çıkarttık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltilmesiyle ilgili olarak Erdoğan, vatandaşları enflasyona ezdirmediklerini ve asgari ücreti 628 dolara çıkardıklarını belirtti. 2025 yılı için de umutlu konuşan Erdoğan, 'Biraz sabırla çok daha iyi sonuçlar alacağız' mesajı verdi. Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK borçlarını ödememesiyle ilgili ise bu belediyelerin kaçışlarının olmadığını ve borçlarını 'tıpış tıpış' ödeyeceklerini vurguladı. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini belirten Erdoğan, 'Cumhur İttifakı olarak bizi bu yoldan kimse döndüremez' dedi. Ülke içinde birlik ve dayanışmayı güçlendireceklerini söyleyen Erdoğan, 'Kürtlerle kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız' dedi. Başkan Erdoğan YPG'nin ya silah bırakacağını ya da gömüleceğini söylerken 'Terör örgütlerini ortadan kaldırıp başlarını ezeceğiz' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
"ŞAM'IN KAHRAMAN EVLATLARINI SAYGIYLA SELAMLIYORUM"
Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarıma, dava arkadaşlarıma sizlerin aracılığı ile selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 13 yıllık mücadelenin ardından muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi selamlıyorum. Şam'ın kahraman evlatlarını, yiğit evlatlarını şahsım, partim, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferleri hayırlı ve mübarek olsun.
BALIKESİR'DEKİ PATLAMA
Sözlerimin hemen başında Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamanın hemen ardından bakanlarımızı Karesi'ye gönderdik. Gerek kurumlarımız gerekse başsavcılığımız patlamayla ilgili tahkikat başlatmışlardır. Bir kez daha Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Her iki kardeş ülkeye de baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı şekilde bu sabah Balıkesir'de öğrenci minibüsüne bir tırın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi yaralar aldı. İçlerinde maalesef yoğun bakımda olanlar var. Bu yoğun bakımın ötesinde de 20 küsur öğrencimizin şu anda bakımı devam ediyor.
"CHP'NİN HİÇBİR VİZYONU YOK"
Bütçe maratonumuz cumartesi günü tamamlandı. AK Parti olarak 23. bütçemizin Meclis'imizin onayına mazhar olmasının memnuniyeti içerisindeyiz. 2025 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz Sayın Devlet Bahçeli'nin nezdinde MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Muhalefetin bütçemize yönelik asılsız iddia ve iftiralarına cevaplarımızı tek tek vermiştik. Yaşanan her hadise CHP'nin başını çektiği muhalefetin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Meclis'i terörize etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Bunların amacı, iktidara alternatif olmak değil, muhalefetin konforlu alanında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır.
"MİLLETİN HAKKINI ŞARAP TURLARINDA YEDİRMEYİZ"
Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye şimdi yolunu gözledikleri Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim; Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da kaçış yok. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Milletin hakkını konserlerde şarap turlarında yedirmeyiz.
"ASGARİ ÜCRETLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK"
Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını tamamladı. Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.
"ENFLASYON DÜŞÜŞ SÜRÜYOR"
Enflasyon düşüyor, ihracat yükseliyor, cari açık geriliyor, istihdamımız artıyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor, büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılının 3. çeyreğinde 1 trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık.
"HER KAZANIMIN BEDELİNİ MİSLİYLE ÖDEDİK"
Biz bu toprakların misafiri değil, binlerce yıllık ev sahibiyiz. Kimi zaman şartlar gereği başka diyarlara gitmiş olsak da sonuçta dönüp dolaşıp bu topraklara tekrar sarıldık. Malazgirt'le kapılarını tekrar açtığımız Anadolu ve çevresi bu milletin ebedi ve ezeli vatanı olarak kalacaktır. Devlet ve toplum hayatımızın hızlı devinimi içinde tarihe iz bırakmak için çalıştık, çalışıyoruz. Bu yolculuğu dikenli, mayınlı bir yolda kat ettik. 2002 kasım ayından beri nice sınamadan geçtik. Her yatırımda, eserde, hizmette, içeride ve dışarıda önümüze gizli açık pek çok engel çıkartıldı. Yeri geldi muhalefetin iftiraları yeri geldi bürokratik oligarşinin direnişiyle karşılaştık. Adeta iğneyle kuyu kazarak ülkemizin hanesine yazdırdığımız her kazanımın bedelini misliyle ödedik. Milletimiz bu zorlu mücadelede bizi hiç yalnız bırakmadı. Gün oldu bizi ikaz etti, gün oldu bize sandıkta net mesajlar verdi ama haklı mücadelemizde desteğini bizden hiçbir zaman esirgemedi. Böyle bir milletin mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyuyorum. Şanla, şerefle bu yolda devam ediyoruz.
"KÜRTLERLE KARDEŞLİĞİMİZİ DİNAMİTLEMEK İSTEYENLERİ ARADAN ÇEKİP ALACAĞIZ"
Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. Kongre maratonumuz devam ediyor. Kongrelerdeki heyecanı gördükçe Allah'a, şahsıma böyle yol arkadaşları bahşettiği için hamt ediyorum. Dayanılmamız bundan sonra da perçinlenecek. Terörsüz Türkiye hedefimizi devletimizin uhdesindeki tüm araçları kullanarak gerçekleştireceğiz. Kürtlerle kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız. Birileri bu yoldaşlığı hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı istikameti belirlemeyi sürdürecek. Tarih, hayal kuranların ve hayalleri uğrunda ter dökenlerin mülküdür. Cumhur İttifakı'nın hayali bu asrı Türk milletinin asrına dönüştürmektir. İttifak ortakları olarak sırt sırta verip Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Bizi yolumuza devam etmekten kimse alıkoyamayacaktır. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Bu yolda bizimle yürümek, bize yoldaşlık etmek isteyenlere bugün olduğu gibi kapımızı açık tutacağız.
"AYLAN BEBEĞİN FOTOĞRAFINI NASIL UNUTABİLİRİZ?"
Büyüklerimiz 'Doğru duvar yıkılmaz, eğri kaçar kurtulmaz' demiş. Bu sözün ne kadar doğru olduğunu Suriye krizinde müşahede ettik. Suriye'de olaylar 15 Mart 2011'de Dera'da daha bıyıkları terlememiş bir çocuğun duvara yazdığı bir yazı sebebiyle tutuklanması, işkence görmesi ve şehit edilmesiyle başladı. Esed ve Baas rejimi tüm iyi niyetli tavsiyelerimize rağmen protestoları kanlı şekilde bastırmayı tercih etti. Tarihi eserler bombalandı, yerle yeksan edildi. 1 milyon kardeşimiz ya rejim ya da destekçilerinin katliamları ya da terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit oldu. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bu dönemde 12 milyondan fazla Suriyeli vatanını terk etti. Yerlerinden edilenlerin 3.6 milyonu ülkemize sığındı. Bir kısmı da bölgedeki diğer ülkelere ya da Avrupa'ya göç etti. Aylan bebeğin hafızamıza mıh gibi çakılan masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz? Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları nasıl unutabiliriz? Guta'da, Han Şeygun'da kimyasal silahlarda gaddarca öldürülen sabileri, kadınları, yaşlıları, soruyorum sizlere nasıl unutabiliriz? Sivilleri öldürmekten zevk alan Şebbihalar gibi insan müsveddelerinin gaddarlığını nasıl unutabiliriz?
"KARDEŞLERİMİZİ ÖLÜME GÖNDERMEYECEĞİZ" DEDİK
Sivilleri öldürmekten zevk alan Şebbihalar gibi insan müsveddelerinin gaddarlığını nasıl unutabiliriz? Bölücü örgütün binlerce tır dolusu silahla desteklenmesini nasıl unutabiliriz? Ülkemizde Baas özentisi muhalefetin akıl tutulmasını nasıl unutabiliriz? 14-28 Mayıs'ta karşımızdaki adayın Suriyeli muhacirlere yönelik körüklediği ırkçı nefreti nasıl unutabiliriz. Suriye olayları patlak verdiği andan itibaren merhameti ve adaleti merkeze alan bir politika benimsedik. Zalimin karşısında, mazlumun yanında duracağız dedik ve bunu gerçekleştirdik. Kapımıza gelip bizden eman isteyeni geri çevirmeyeceğiz dedik. Kardeşlerimizi ölüme göndermeyeceğiz, bize sığınanları zalimlere teslim etmeyeceğiz dedik. Bu millete Boraltan Köprüsü faciası gibi utancı bir daha asla yaşatmayacağız dedik. Benim mensubu olduğum din ve kaynakları insana insan der, cana can der. Türkiye olarak ne Irak'ta ne Suriye'de ne Lübnan'da ne de diğer bölge ülkelerinde hiçbir etnik kökene, dine karşı ön yargılı, mesafeli değiliz.
"İNSANLIK SINAVINI TÜRK MİLLETİ OLARAK VERDİK"
13 yıl boyunca zorluklarla karşılaşsak da ağır sorumluluğun hakkını layıkıyla vermeye çalıştık. Bu süreçte en büyük destekçimiz aziz milletimiz oldu. Muhalefetin tüm kışkırtmalarına rağmen milletimiz Suriyeli muhacirlere bir ensar bilinciyle ensar millet olmanın mesuliyetiyle hep sahip çıktı. Münferit hadiseler dışında başımızı öne eğecek, tarihimize gölge düşürecek hiçbir olay vuku bulmadı. Suriyeli kardeşlerimiz de bir taraftan yaralarını sarmaya çalışırken diğer taraftan Türkiye'ye, ekonomimize katkı sunmaya gayret etti. Merhamet örnekleriyle dolu tarihimize bir altın sayfayı daha beraberce ekledik. Medeni dünyanın veremediği insanlık sınavını Türk millet olarak verdik.
"ESED KORKAĞI EN YAKINLARINDAKİLERİ BİLE SATARAK KAÇTI"
61 yıllık ardından Baas rejimi yıkıldı ve Esed korkağı en yakınındakileri bile satarak Suriye'den kaçtı. Suriyeli devrimcilerin Şam'da kontrolü sağlamasıyla artık bu ülkenin önünde yeni sayfa açıldı. Türkiye, harekat boyunca daha fazla kan dökülmemesi için gerekli müdahalelerde bulundu. 13 yıllık kıyamın 12 günlük zaferle taçlanması tek başına muhteşem bir başarıdır. Bu başarının sahibi de önce Allah sonra da Suriyeli kardeşlerimizdir. Suriyeliler tüm etnik, dini kesimleriyle geleceklerini kendi tayin edeceği bir yola girmişlerdir. Bundan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Biz de özgür Suriye bayrağı ile ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz. Baas karanlığının ardından Suriye'nin üzerine özgürlük güneşi doğdu.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZECEĞİZ"
Bir kuru sözle dahi Suriye halkını tebrik edemeyenlere, Esad'in devrilmesinden rahatsız olanlara acıyarak bakıyoruz. BM raporlarına göre Esad zulmünün maliyeti 500 milyar dolara yaklaşıyor. Uluslararası toplumun desteği olmadan Suriye'nin bunun altından kalkması mümkün değil. Arap ülkelerinin liderlik etmesi gerekiyor. Türkiye olarak tüm kapasitemiz ile Suriye'nin yanında olacağız. MİT başkanımızı ve Dışişleri bakanımızı Suriye'ye gönderdik. Tüm kurumlarımız hazırlıklarını yoğun şekilde yapıyor. Yeni yönetimin lideri Şara, bu süreci iyi idare ettiğini ılımlı mesajları ile görüyoruz. Güvenlikten ticarete kadar Suriye'ye destek vereceğiz. Suriye'nin kendini toparlaması, devletin yeniden görevlerini yapabilmesi için yeni yönetime katkı vereceğiz. Toprak bütünlüğü için tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Selden kütük kapmaya çalışanlar karşısında milletimizi bulacak. DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya silahları ile teslim olacak ya da silahları ile Suriye topraklarına gömülecek. Kürt kardeşlerimiz ile aramıza duvar örmek isteyen terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütlerinin nasıl bir hesabı varsa elbette bizim de bir hesabımız ar. Emperyalistlerin oyunlarını bozacağız. Kürdü ile Türkü ile biz aynı havayı soluyor, aynı gökyüzüne bakıyoruz. Hepimiz ortak medeniyetin çocuklarıyız. Geleceğimizi de ortaklaşa inşa edeceğiz. DEAŞ Suriye için de bizim için de yok edilmesi gereken tehdittir. Bunlarla göğüs göğse çarpışan tek NATO müttefikidir. Kimse bunun üzerinden bize ders vermez. Başkaları için Suriye'nin huzuru ikinci sırada yer alabilir ama biz bu lükse sahip değiliz. Suriye ne kadar hızlı ayağa kalkarsa vatan hasreti çeken kardeşlerimizin dönüşü de o kadar hız kazanacaktır. Dönmek isteyenlere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik, akademik, bilimse ve ticari hayatına katkı yapan kardeşlerimizde kalmak siteyenlere kapımızı kapatmayacağız. Muhalefet bu süreci zehirlemeye çalışacaktır.
"ÖZEL'iN AÇIKLAMALARI TALİHSİZ"
Sayın Özel'in dünkü açıklamaları son derece talihsizdir. 13 yıldır aynı hatasını Özel liderliğinde de sürdürüyor CHP. Esad'in kaçışının ertesi günü ırkçı atak geçirenlerden vicdanlı davranmalarını beklemek hayaldir.