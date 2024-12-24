TBMM'de AK Partili Yayman'dan DEM'e sert tepki! "Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakın"

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"KÜRT DÜŞMANI ARIYORSANIZ PKK'YA BAKIN"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin açıklamaları üzerine söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Söz yükselterek asla hakikatlerin üstü kapatılamaz. Eğer bir Kürt düşmanı arıyorsanız PKK terör örgütüne bakacaksınız. AK Parti, kurulduğundan beri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Eğer bir sorun varsa bu sorun benim sorunumdur' demiştir, 'Gerekirse baldıran zehri içerim' demiştir. Sizin grubunuz her defasında bu Meclisi Kürt düşmanı olmakla suçluyor; bu dili kınıyoruz, bu dili asla kabul etmiyoruz." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'le ilgili sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında konu açıklığa gelir. Siz şunu söyleyebiliyor musunuz; bunu Türk Silahlı Kuvvetleri mi yaptı? Türk Silahlı Kuvvetlerine asla bunu söyleyemezsiniz. Burada çok açık bir biçimde, orada PKK terör örgütünün paylaşımlarını yapmak suretiyle PKK terör örgütünü öven açıklamalar yapan ve Türkiye'den pasaportuyla çıkmayan ve orada terör örgütüne destek olan paylaşımlar var; bunların kayıtlara geçmesini istiyoruz."

Temelli'nin konuşması üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bakınız, aynı şey tekerrür ediyor, hatibimiz kürsüde konuştu, Grup Başkan Vekili cevap verdi, hatibimiz tekrar kendisine yöneltilen eleştiriye, saldırıya, sataşmaya cevap verdi, bir kez daha cevap veriliyor. Şimdi, buradaki problemin şu olduğunu söylemek istiyorum" derken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli sataşmada bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Temelli'ye dönerek, 'Arkadaşım' şeklinde hitap etti. Temelli bunun üzerine, 'Arkadaşım diyemezsiniz' dedi. Zengin, "Pekala, 'Arkadaşım' da demiyorum. Bundan sonra ben konuşurken, 'Grup Başkan Vekili arkadaşlarım' diyordum, her seferinde, 'Sayın Temelli hariç' diye konuşmamda ifade edeceğim. Bakın, biz her şeyi ciddiye alıyoruz fakat burada yapılan şeyde gerçekten bir tuhaflık var. Siz henüz bir şeyi araştırmaktan bahsederken bir hüküm vermişsiniz zaten; size nezaketle, 'Arkadaşım' diye hitap ediyorum, onu bile itiyorsunuz, öteliyorsunuz; sizin tavrınız bu. Siz kendinizi bir yere daraltmışsınız, bir kendinizin var olduğunu zannediyorsunuz" ifadelerini kullandı.