Bakan Güler'den Suriye temasları! ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
ANA GÜNDEM SURİYE
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler ve Austin'in, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır." ifadesi kullanıldı.