Şam sokaklarında neler konuşuluyor? A Haber Suriye’nin kalbinde: Esad’ın kaçış planı ortaya çıktı

Şam sokaklarında neler konuşuluyor? A Haber Suriye'nin kalbinde: Esad'ın kaçış planı bir nevi bugün ortaya çıkmış oldu

ESAD'IN KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI

7 Aralık'ta Beşşar Esad saat 17.00'da bir açıklama yapacak dendi ve ardından o açıklamanın saati 20.00'a çekildi. Bu sadece bir oyalama taktiğiydi. Esad Rus zırhlı araçlarıyla birlikte başkent Şam'dan Laskiye'deki Hımeymim üssüne götürüldü. Orada 4 saat bekledikten sonra da sığınmacı olarak Rusya'ya gittiği ortaya çıktı.

ESAD SONRASI SURİYE

Geldiğimiz ortam itibarıyla 13 yıllık süre içerisinde Suriye'nin dört bir tarafı yıkık dökük. Esad kaçıp giderken geride yarısı yakık bir Suriye bıraktı. Her bir tarafta yıkılan binaları görüyoruz. Yıkılan sadece binalar değil, aynı zamanda hayatlar da yıkılıp enkaza dönmüş durumda. Bunun toparlanması da kısa vadede olacak gibi görünmüyor. Hiç şüphesiz bu toparlanma sürecinde Türkiye'nin de rolünün oldukça büyük olması bekleniyor ve büyük olacağı da aşikar.



ŞAM'DA HAYAT NASIL?



Şam'da normal yaşam devam ediyor. Polisleri sıklıkla görmeye başladık. Teşkilatlanma yapısı yeni yeni yapılıyor. Bir taraftan da bakanların ataması yapılıyor. Dolayısıyla Orta Doğu'nun savaş yorgunu ülkesi Suriye'de artık yeni bir sürece girilmiş durumda.

REJİM ASKERLERİNE NE OLACAK?



Silahlarını teslim eden Esad'ın askerlerine 3 aylık geçici bir kimlik kartı veriliyor. O kimlik kartının amacı da başlarına bir şey gelmemesi ve o kartlarla birlikte herhangi bir gözaltı da sözkonusu olmayacak. 3 aydan sonra ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Bugün o silahları teslim edenler arasında Esad'ın generalleri ve komutanları da bekliyordu.

Bir zamanlar emrinde bulunduğu Esad'ın posterlerini çiğneyip içeriye girmek zorunda kaldılar. İnsanlar iyi tabi nasıl ayırt edilecek onu bilemiyoruz. Bugün Humus'ta Esad yanlılarının bir Noel Ağacı'nı yaktığına dair haber gelmişti. Bunların kendi içlerindeki temizliği nasıl yapılacak o da ayrı bir merak konusu.