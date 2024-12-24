Şam sokaklarında neler konuşuluyor? A Haber Suriye'nin kalbinde: Esad'ın kaçış planı ortaya çıktı
54 yıllık Esad döneminin sona ermesinin ardından Suriye'de sokaklar ve hayat normale dönmeye başlıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Suriye'nin kalbi Şam'dan Melih Altınok'un moderatörlüğünü yaptığı, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına bağlanıp önemli açıklamalarda bulundu. Gündüz ifadelerinde, rejim askerlerinin teslim oluşunu, Esad'ın kaçış planına ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin yeni lideri Ahmet el-Şara ile Kasiyun Dağı'ndaki görüşmelerine değindi.
61 yıllık kanlı Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de hayat normale dönmeye devam ediyor. Ata Gündüz Kurşun, Esad sonrası yıkıma uğrayan ve toparlanmaya çalışan Suriye'nin başkenti Şam'dan son gelişmeleri aktardı.
ATA GÜNDÜZ KURŞUN SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'DAN AKTARDI:
61 yıllık Baas 54 yıllık Esad rejiminin ülkeyi getirdiği hal ortada. Bir tarafta terör örgütü üyelerinin işgal ettiği bölgeler ve bir tarafta da Esad yanlılarının silahlarının bırakması. Bugün gün içerisinde Şam'ın farklı noktalarında silahlar teslim edildi. Suriye'nin yeni lideri Ahmet el-Şara elinizde devlete ait araba,kalem, silah ve mühimmatların teslim edilmesi için çağrıda bulunmuştu.
Tüm silahlı unsurları ve silahları tek bir çatı altında birleştireceğiz demişti. Dolayısıyla bugün Şam'ın dört bir yanında silahlarını, tabancalarını, mermilerini ve devlete ait araçlarını teslim eden insanlar gördük. O teslimatlar sırasında da yere de Esad'ın posterleri serilmişti ve onların üzerine basarak teslimetmelerini sağladılar.
BAKAN FİDAN'IN KRİTİK ZİYARETİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı ziyaret hiç şüphesiz çok önemliydi. Fidan dün öğleden sonra Ahmet el-Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi ve aynı zamanda Kasiyun Dağı'na çıkılıp orada kahve içilmişti.Oldukça anlamlı ve kritik bir mesajdı çünkü; Orası 13 yıldır insanların çıkamadığı ve Esad'ın katliam merkezlerinden bir tanesiydi. Esad'ın kaçış planı da bir nevi bugün ortaya çıkmış oldu.
ESAD'IN KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI
7 Aralık'ta Beşşar Esad saat 17.00'da bir açıklama yapacak dendi ve ardından o açıklamanın saati 20.00'a çekildi. Bu sadece bir oyalama taktiğiydi. Esad Rus zırhlı araçlarıyla birlikte başkent Şam'dan Laskiye'deki Hımeymim üssüne götürüldü. Orada 4 saat bekledikten sonra da sığınmacı olarak Rusya'ya gittiği ortaya çıktı.
ESAD SONRASI SURİYE
Geldiğimiz ortam itibarıyla 13 yıllık süre içerisinde Suriye'nin dört bir tarafı yıkık dökük. Esad kaçıp giderken geride yarısı yakık bir Suriye bıraktı. Her bir tarafta yıkılan binaları görüyoruz. Yıkılan sadece binalar değil, aynı zamanda hayatlar da yıkılıp enkaza dönmüş durumda. Bunun toparlanması da kısa vadede olacak gibi görünmüyor. Hiç şüphesiz bu toparlanma sürecinde Türkiye'nin de rolünün oldukça büyük olması bekleniyor ve büyük olacağı da aşikar.
ŞAM'DA HAYAT NASIL?
Şam'da normal yaşam devam ediyor. Polisleri sıklıkla görmeye başladık. Teşkilatlanma yapısı yeni yeni yapılıyor. Bir taraftan da bakanların ataması yapılıyor. Dolayısıyla Orta Doğu'nun savaş yorgunu ülkesi Suriye'de artık yeni bir sürece girilmiş durumda.
REJİM ASKERLERİNE NE OLACAK?
Silahlarını teslim eden Esad'ın askerlerine 3 aylık geçici bir kimlik kartı veriliyor. O kimlik kartının amacı da başlarına bir şey gelmemesi ve o kartlarla birlikte herhangi bir gözaltı da sözkonusu olmayacak. 3 aydan sonra ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Bugün o silahları teslim edenler arasında Esad'ın generalleri ve komutanları da bekliyordu.
Bir zamanlar emrinde bulunduğu Esad'ın posterlerini çiğneyip içeriye girmek zorunda kaldılar. İnsanlar iyi tabi nasıl ayırt edilecek onu bilemiyoruz. Bugün Humus'ta Esad yanlılarının bir Noel Ağacı'nı yaktığına dair haber gelmişti. Bunların kendi içlerindeki temizliği nasıl yapılacak o da ayrı bir merak konusu.
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