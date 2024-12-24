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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 12:24
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Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 128 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 8 organizatörden 7'si tutuklandı. Eş zamanlı baskınlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek, 49 fişek, 156 mermi, 1 av bıçağı, 2 bot ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris merkezli İzmir ve Manisa'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama (DHA)Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama (DHA)

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Aralık'ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek, 49 fişek, 156 mermi, 1 av bıçağı, 2 bot ele geçirildi, 128 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Süleyman Acar, Mehmet Angün, Süleyman Ölmez, Recep Bozkurt, Erdem Soydan, Muhammet Taş ve Mustafa Şarlatan tutuklandı, M.S.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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