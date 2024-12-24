Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak doğum günü nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alındı. Erdoğan, Azerbaycan’ın D-8 üyeliğini tebrik ederken, Ermenistan ile barış sürecini yakından takip ettiklerini ve Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar beklediklerini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon açarak doğum gününü kutladığı Aliyev'e başarı ve sağlık diledi. Aliyev de gösterdiği ilgi ve doğum günü tebriği için Erdoğan'a teşekkür etti.
D-8 ÜYELİĞİ İÇİN KUTLADI
Erdoğan, Azerbaycan'ın Gelişen 8 Ülke Teşkilatına (D-8) üye olması nedeniyle kutlarken Aliyev de bu konuda Türkiye'nin desteği için teşekkürlerini belirtti.
SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI
Suriye'de (Beşşar) Esed rejiminin devrilmesinin ardından kaydedilen olumlu gelişme memnuniyetle not edilirken Suriye'nin sosyal ve ekonomik kalkınması için ortak çaba gösterilmesi üzerinde mutabakata varıldı.
Liderler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirerek işbirliği ve gelecekteki temasları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ve bölgesel güvenlik konuları da ele alındı.